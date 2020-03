Quelle réponse d'Ottawa à l'administration Trump?

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau dit surveiller de près l’impact qu’aura la décision des autorités américaines de fermer leur frontière aux voyageurs revenant d’Europe, mais n’a pas dit mot, jeudi, sur ce qu’il entend faire.

La vice-première ministre Chrystia Freeland s’est contentée d’indiquer qu’elle était en communication constante avec des représentants de l’administration Trump et que les discussions étaient jusqu’ici «positives».

«Nous avons discuté de l’impact économique et social de notre frontière et des mesures pour contrer le coronavirus que nous prenons ici au Canada», a-t-elle dit à la sortie de la période de questions.

Plus tôt jeudi, le comité spécial du conseil des ministres mis sur pied pour répondre à la pandémie de coronavirus, que Mme Freeland préside, s’est réuni.

Un des sujets discutés a bien entendu été la décision des autorités américaines de fermer ses frontières. Mercredi soir, l’administration Trump annonçait une interdiction d’entrée aux États-Unis de tous les voyageurs en provenance d’Europe, sauf pour les citoyens américains.

Il reste à voir quel effet cela aura sur le Canada. Des avions à destination des États-Unis seront-ils détournés au Canada? Cela augmentera-t-il le risque de propagation du virus au Canada?

Ottawa n’avait fourni aucun élément de réponse, jeudi après-midi.

Jusqu’ici, le Canada n’a fermé ses frontières aux ressortissants d’aucun pays durement touché par la COVID-19, comme la Chine, l’Iran ou l’Italie.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, a martelé, jeudi, que les mesures de contrôle dans les aéroports canadiens sont adéquates.

«Laissez-moi vous assurer que nous avons des mesures très efficaces et augmentées de détection pour toutes les personnes qui ont voyagé dans des régions touchées et pour toutes les personnes qui peuvent entrer au pays et qui sont asymptomatiques», a-t-il dit durant la période de questions, aux Communes.

Les représentants du gouvernement Trudeau répètent depuis plusieurs jours qu’ils mettent en pratique les recommandations des experts et scientifiques.

Les partis d’opposition fédéraux appellent toutefois les libéraux à resserrer les mesures de contrôle dans les aéroports.

«On a des cas rapportés [...] de gens qui reviennent du nord de l’Italie [...] qui sont passés aux douanes, qui ont annoncé leur situation et qui n’ont été soumis à aucune vérification concrète», a pesté le lieutenant conservateur pour le Québec, Alain Rayes.

Ce dernier n’a toutefois pas voulu aller jusqu’à dire qu’il faudrait fermer les frontières canadiennes aux ressortissants de certains pays.

«Minimalement, on s’attend à ce que des mesures de contrôle concrètes soient faites», a-t-il dit.

Le Bloc québécois demande aussi aux libéraux de resserrer les contrôles frontaliers et d’énoncer un plan de match.