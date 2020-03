Transat : le «coronavirus rend le reste de l'année difficile à prédire»

La maison mère d’Air Transat croit qu’il lui sera difficile d’évaluer comment évolueront ses finances cette année en raison de la propagation du coronavirus qui affecte lourdement l’industrie touristique.

«L’épidémie de coronavirus rend le reste de l'année difficile à prédire», a affirmé par communiqué Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat, lors de la divulgation des résultats du premier trimestre de la compagnie montréalaise. Les perspectives sont donc «assombries» par ce virus.

«Mais Transat a déjà été confrontée dans le passé à plusieurs menaces épidémiologiques, dont le SRAS et le H1N1, et je crois fermement que la résilience de nos équipes et notre bilan solide nous permettront cette fois encore de faire face aux risques et aux difficultés», a ajouté M. Eustache.

La compagnie a précisé que depuis le 24 février, les réservations quotidiennes «sont inférieures à celles de l'année dernière et les écarts se sont significativement accentués au cours des derniers jours». En raison de la volatilité de la situation concernant cette pandémie, Transat «ne fera pas de perspectives pour le second trimestre ni pour l'été».

Pour limiter ses pertes, la compagnie mettra en œuvre «une série de mesures opérationnelles, commerciales et financières, notamment de réduction de coûts».

Moins dans le rouge

Pour la dernière période de trois mois qui s’est terminée le 31 janvier dernier, Transat a réduit ses pertes.

La compagnie a perdu 33,8 millions $ (0,90 $ par action) comparativement à une perte de 53 millions $ (1,41 $ par action) au premier trimestre de 2019.

Les revenus ont grimpé de 45,2 millions $, soit 7 %, pour la première tranche de 2020 par rapport à la période correspondante l’an dernier. Ils étaient de 692,8 millions $ pour le dernier trimestre.

«Cette augmentation est attribuable à la hausse du nombre de voyageurs de 10,8 % sur le programme des destinations soleil, le principal programme de la Société durant la saison d'hiver, à la suite de la décision d'augmenter la capacité», a souligné la compagnie.

Elle a précisé que la vente de Transat à Air Canada devrait être finalisée dans les prochains mois.