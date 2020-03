Une conférence sur le coronavirus annulée à cause du... coronavirus

NEW YORK - Une conférence sur l’éclosion du coronavirus qui devait se tenir à New York a été annulée mercredi à cause d’une éclosion du virus.

Le Conseil des Relations étrangères a indiqué que sa conférence «Faire des affaires au temps du coronavirus» a dû être annulée, a rapporté Bloomberg.

L’évènement qui devait se dérouler vendredi à New York a fait les frais des politiques de limite de propagation du SARS-CoV-2 dans l’état américain.

Le groupe de réflexion a annulé d’autres rencontres à Washington et à New York jusqu’au 3 avril.

D’autres évènements d’envergure ont aussi été abandonnés dans la Grande Pomme, comme le Salon international de l’automobile.

Jeudi matin, il y avait un peu moins de 200 cas recensés dans la plus grande ville des États-Unis, dont l’agglomération compte plus de 22 millions d’habitants.