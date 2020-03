Une mini-maison à vendre pour 79 500$

La vie dans une mini-maison vous a toujours intéressé? Cette jolie construction neuve sur roues est peut-être ce que vous cherchez depuis longtemps!

C’est l’entreprise de Québec Cabane qui est derrière cette mini-maison sur roues à vendre pour la somme de 79 500$.

La propriété peut accueillir jusqu’à six personnes pour coucher avec son lit queen, un loft secondaire où il est possible d’installer un matelas double, et un divan-lit à deux places. Il y a également du rangement à profusion!

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble chacun des espaces de cette mini-maison sur roues.

Sachez que l’unité sur les images est pour une prise de possession immédiate et que Cabane prend actuellement les commandes pour une livraison en 2020.

