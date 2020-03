DESROCHERS, Roger



À son domicile, le 13 février 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé subitement monsieur Roger Desrochers, époux de madame Gisèle Milot. Il était le fils de feu madame Médora Bourbonnais et de feu monsieur Oscar Desrochers. Il demeurait à Québec (arrondissement de Beauport).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière Saint-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Annie (Charles Reny) et Sylvie (Pierre Cantin); ses petits-enfants: Laurie-Anne (Fréderic Beaupré) et Antoine; ses frères et sa sœur: Guy (Monique Bineau), Claudette (feu Georges Provost) et feu René (Cécile Marin); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Milot: Louisette, Denise (Réal Parent), feu Maurice (Yvette Bruneau), Monique, Michel (Monique Gagnon), Agathe (Jean-Pierre Gélinas), Jean-Pierre (Brigitte Massé), Thérèse (Pascal Proulx); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses autres sœurs et frère: Fernande, Claire et Jean-Louis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.