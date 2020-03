LABONTÉ, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 février 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Yvon Labonté, fils de feu Émile Labonté et de feu Imelda Martineau, père de feu Diane. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil sa fille : Nancy (Yves Turcotte); ses petits-enfants : Jonathan et Jennifer (Maxime Poulin); ses soeurs et son frère : Marie-Paule, Jean-Guy (Pauline), Suzanne, Germain (Nicole), Gisèle, feu Yvette, feu Patrick, feu Adrien, feu Gilles, feu Jannine et feu Lucille; sa compagne : Danielle Harvey; les filles de Danielle : Nathalie Huot, Maryline Huot et Emmanuelle Houde; la petite-fille de Danielle : Stéphanie Talbot; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Merci au personnel du 9000 à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués de même qu'au docteure Hélène Marchand. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.La famille vous accueillera auà compter de 10h30.