Alerte au Coronavirus: les centres d’achats craignent le pire

Alors que les centres d’achats multiplient les mesures d’hygiène pour rassurer leurs clients, certains commerçants voient déjà leurs ventes fondre de moitié.

« Nos ventes ont plongé de plus de 60 %. C’est partout, a partagé Soumaya Khabbaz, gérante du kiosque de Montres Big Time aux Promenades Saint-Bruno. J’ai coupé pas mal d’heures de mes employés. Ils sont inquiets. »

Hier, le premier ministre François Legault a interdit les rassemblements de 250 personnes ou plus au Québec, mais les centres d’achats peuvent rester ouverts, a confirmé son attaché de presse au Journal, Ewan Sauves, en fin d’après-midi.

« Je n’ai jamais vu ça en 11 ans. Il n’y a pas de monde. Tout le monde a peur, a poursuivi Soumaya Khabbaz, qui en avait long à dire. On est dans un kiosque. On est très proche des gens. On travaille avec les montres. On fait des réparations. »

« Je peux vous dire que ça ressemble à ça [une baisse de 60 %] », a témoigné un employé d’une grande bannière préférant garder l’anonymat pour éviter de froisser ses patrons au siège social.

« On voit un petit ralentissement, mais c’est normal vu la période de l’année », a nuancé de son côté Philippe Breau, gérant de la boutique de téléphone Mobile Klinik.

Pas de fermetures

Quand Le Journal a demandé au directeur général des Promenades, Mathieu Demers, s’il envisageait de fermer le centre commercial, il s’est limité à une déclaration écrite faisant état des mesures prises par Cadillac Fairview.

« Nous avons établi un protocole de signalement auprès de nos locataires et de nos entrepreneurs, au cas où certains de leurs employés venaient à être exposés au coronavirus », a-t-il partagé par courriel.

Distributeurs de désinfectant, affiches de directives, nettoyage plus fréquent des « points de contact » des aires communes, il a assuré que Cadillac Fairview multipliait les mesures d’hygiène, comme les autres centres d’achats.

« Chaque propriété a un plan d'urgence en place et nous avons créé un groupe de travail COVID-19 pour coordonner nos efforts aux niveaux régional, national et mondial », a déclaré quant à elle Stephanie Bell, v.-p. d’Oxford, qui a trois centres commerciaux ici.

« Nos centres commerciaux demeurent ouverts. On n’envisage pas de les fermer », a affirmé à son tour Sandra L’Écuyer, v.-p. Talent et Organisation de Cominar, qui a 18 centres d’achats au Québec.

Seul Ivanhoé Cambridge n’a pas exclu de fermeture. « C’est sûr que ça fait partie des différents scénarios que l’on a », a dit sa porte-parole Katherine Roux Groleau, en précisant que ses propriétés restent ouvertes parce qu’il n’y a pas d’interdiction.

Face à cette crise, le professeur émérite à HEC Montréal Jacques Nantel a évoqué le « double problème » des centres d’achats, pris pour avoir à gérer clients et employés... et le casse-tête des stocks.

« L’industrie du textile est dépendante de l’Asie et de la Chine. On commence à se demander comment on va faire pour les collections d’automne qui devraient rentrer maintenant », a-t-il conclu.

Votre entreprise a vécu une situation hors de l’ordinaire liée à l’épidémie de coronavirus ? N’hésitez pas à nous écrire : francis.halin@quebecormedia.com