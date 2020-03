Bagotville : le cas suspecté de coronavirus est négatif, mais des résultats sont attendus pour d’autres cas

Le militaire de la base de Bagotville, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui présentait des symptômes apparentés à ceux de la COVID-19 plus tôt cette semaine n’est finalement pas atteint de la maladie.

«Le résultat du membre de la 2e Escadre testé pour le COVID-19 est revenu négatif, ce qui signifie que le membre en question N’EST PAS infecté par le virus», ont indiqué les Forces armées, dans un communiqué, vendredi.

«Le résultat négatif du test de l’un de nos membres est une bonne nouvelle, a déclaré le lieutenant-colonel Gendreau, commandant par intérim de la 2e escadre, à la base de Bagotville. Par contre, nous maintenons les mesures mises en place puisqu’il est important de rester vigilant et de s’assurer d’appliquer les mesures de préventions qui ont été soumises par l’Agence de la santé publique du Canada. C’est en appliquant ces mesures que tous ensemble nous allons pouvoir garder nos membres, leur famille, et notre communauté en santé et en sécurité.»

Il a toutefois été souligné dans le communiqué que «d’autres membres ont depuis montré des symptômes associés au COVID-19». «Ces personnes ont été testées pour le virus, mais les résultats ne seront pas reçus avant quelques jours.»