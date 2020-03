Boissons matinales maison

Êtes-vous accros aux jus de fruits fraîchement pressés ou plutôt amateurs de smoothies et laits frappés pour débuter votre journée ? Quelle que soit votre préférence, voici cinq accessoires pour concocter vos boissons matinales.

Smoothie bien mélangé

Photo courtoisie

Doté de lames Vortex, ce mélangeur Paderno (1 000 watts) garantit un résultat moelleux à chaque fois. Avec ses quatre préréglages et ses dix réglages manuels de vitesse, il est facile de contrôler chacune des opérations. L’appareil peut réduire en purée, hacher et broyer les ingrédients pour concocter une multitude de recettes, dont des smoothies personnalisés. D’une capacité de 1,5 litre, son bocal sans BPA résiste aux chocs, aux rayures et aux taches.

canadiantire.ca > 299,99 $

Fonctions multipliées

Photo courtoisie

Ce mélangeur multifonction de CL Cuisiluxe compte 17 pièces le rendant très polyvalent. L’ensemble comprend cinq grands gobelets pour mélanger et un petit gobelet pour broyer les aliments, différents couvercles, des anneaux d’étanchéité, deux lames et une base avec un moteur de 240 watts. Chaque membre de la famille pourra concocter sa propre recette de smoothie !

linenchest.com > 59,95 $

Jus pressé

Photo courtoisie

Cet extracteur à jus fait partie de la gamme d’accessoires de cuisine écoresponsables ECO par Gourmet de Starfrit. Le presse-agrumes avec bec verseur, le tamis à pépins et le récipient à jus sont faits de paille de blé naturelle, une matière recyclable. Voilà une façon écologique d’extraire le jus des agrumes, en laissant les zestes, les pulpes et les pépins, tous les matins !

linenchest.com > 5,99 $

Sur le pouce

Photo courtoisie

Si vous préférez boire votre smoothie ou votre lait frappé au milieu de l’avant-midi, ce mélangeur personnel portatif (380 ml) vous permettra de le préparer au boulot ! Il suffira d’y glisser des fruits frais ou congelés, du jus, une boisson végétale ou du lait, et pourquoi pas du yogourt et des graines, puis d’appuyer sur le bouton pour activer les lames en acier inoxydable. Par la suite, en détachant le gobelet de la base, il sera facile de l’emporter partout où vous mèneront vos occupations quotidiennes. Quatre couleurs disponibles.

walmart.ca (seulement en ligne) > 22,99 $

Extraction massive

Photo courtoisie

Avec le Juice Fountain Cold de Breville, il est possible d’extraire de grandes quantités de jus. C’est-à-dire jusqu’à deux litres à la fois, comme s’il avait été pressé à froid. Les fruits et les légumes, même les plus coriaces, sont transformés en une fraction de seconde, en raison de son moteur à deux vitesses de 850 watts. La pulpe se retrouve

aussitôt dans un récipient de 3,4 litres et le jus dans un pichet de deux litres avec séparateur de mousse et couvercle hermétique.

linenchest.com > 269,99 $