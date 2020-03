Coronavirus : l’UFC poursuit ses activités

Malgré la pandémie de coronavirus, le président de l’UFC, Dana White, a indiqué que son organisation n’annulerait pas ses événements.

Le coloré personnage a affirmé cela au réseau ESPN, jeudi, en expliquant qu’il avait consulté le président des États-Unis, Donald Trump.

«J’ai discuté avec le président et le vice-président [Mike Pence] des États-Unis aujourd’hui [jeudi] à ce propos et ils prennent la situation très au sérieux. Ils m’ont dit d’être prudent et de faire attention, mais de vivre notre vie et d’arrêter de paniquer», a indiqué White.

«Tout le monde panique et au lieu de paniquer, nous nous déplaçons et travaillons avec des médecins, des responsables de la santé et le gouvernement pour trouver des moyens de protéger le sport», a-t-il poursuivi.

L’UFC tiendra un événement au Brésil, samedi, mais les combats de celui-ci seront cependant présentés dans un amphithéâtre vide.

Dans une vidéo enregistrée pour les partisans, White a affirmé que son organisation «surveille de près la situation du coronavirus et son impact potentiel sur les athlètes, le personnel et les amateurs de l’UFC à travers le monde.»

Il a également dit que ses futurs événements pourraient être déplacés au UFC APEX Arena à Las Vegas.