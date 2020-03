Coronavirus : Vives réactions face à la décision d’Hockey Québec

Certains parents de joueurs (ses) n’ont vraiment pas digéré la décision de Hockey Québec de cesser toutes ses activités d’ici la fin de la saison en raison de la pandémie de coronavirus.

Plusieurs d’entre eux ont déversé leur fiel sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de la fédération québécoise.

On reproche à Hockey Québec d’avoir cessé ses activités plutôt que de les avoir suspendues ou reportées. Certains sont choqués que les séries éliminatoires soient annulées et estiment que la décision de la fédération est hâtive et sans fondements.

Des parents ont demandé à l’organisme de reconsidérer sa décision dans deux à trois semaines, alors que d’autres demandent carrément un remboursement pour la saison écourtée ou pour les frais encourus pour les tournois annulés (la réservation d’une chambre d’hôtel par exemple).

Certains parents s’indignent que l’on prive les enfants des séries et des tournois régionaux alors que les aéroports sont toujours ouverts aux vols internationaux.

D’autres regrettent finalement que les matchs n’aient pas pu être présentés à huis clos.

La fédération s’explique

Face à ce déferlement, Hockey Québec a réagi par voie de communiqué vendredi pour expliquer les raisons qui ont motivé sa décision.

«Nous faisons face à un enjeu qui dépasse le sport et nous ne pouvons prendre aucune chance lorsqu’il est question de la santé et la sécurité de tous nos membres.»

Hockey Québec a également indiqué qu’elle n’avait pas d’autres choix que cesser ses activités pour se conformer à la décision du gouvernement Legault d’interdire les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes pour les 30 prochains jours.

«Considérant la présence des joueurs des deux équipes sur la glace, en plus de celles qui jouent avant et après le match, des officiels, des marqueurs, des entraîneurs, des employés et des spectateurs, ce nombre dépasse trop souvent le taux de 250 personnes regroupées à respecter», peut-on lire.

«En cette période de l’année très achalandée dans nos arénas du Québec, nous ne pouvons donc assurer le taux de personnes présentes dans chaque infrastructure québécoise.»

Les matchs à huis clos n’étaient pas non plus une option envisageable pour Hockey Québec.

«Les matchs à huis clos ne garantissent en aucun cas la santé et la sécurité des joueurs et du personnel. Également, comme la quasi-totalité de nos joueuses et joueurs sont d’âge mineur, nous ne pouvons imposer aux parents de laisser leurs enfants en bas âge jouer à l’intérieur alors qu’ils se retrouveraient à l’écart, à l’extérieur.»

L’organisme a rappelé que Hockey Canada a également annulé toutes ses activités, jeudi, et que cette décision a préséance sur celle d’Hockey Québec.