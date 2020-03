Coronavirus : Vous nous avez posé des questions, nos experts vous répondent

La transmission du virus, les symptômes spécifiques et même les conditions de travail en période de crise sont des sujets qui vous tracassent? Vous êtes toujours nombreux à nous faire part de vos questions par rapport à la pandémie de coronavirus qui sévit en ce moment. Nous avons posé vos questions à des experts. Voici leurs réponses.

Est-ce que la COVID-19 peut se propager grâce à l’eau? (Question provenant de Denis Guertin)

«Non, il n’y a pas de transmission par l’eau.» - Dre Cécile Tremblay, microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

Combien coûte le test de dépistage du coronavirus? (Question provenant de Jean Bottari)

«Le prix du test de dépistage n’est pas connu, mais il est assumé par le système actuellement.» - Dre Cécile Tremblay, microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Pourquoi interdire les rassemblement de plus de 250 personnes? D’où vient ce chiffre? Pourquoi avoir choisi cette limite? (Question provenant de Marie-Claude Gamache)

«Il ne s’agit pas d’un chiffre précis, mais d’un estimé de foule. C’est un seuil qui est basé sur des modèles avec lesquels on travaille. Ça veut dire que si vous avez un événement public de 220 personnes, ce n’est pas une bonne idée de le tenir.» - Dre Cécile Tremblay, microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Je travaille dans une boutique de produits d’érable. Nous faisons souvent déguster des produits aux clients. Nous offrons également de la tire sur neige. Devrions-nous cesser ces activités par précaution? (Question provenant de Line B.)

«C’est sûr qu’il faut suivre les règles d’hygiène, mais la tire sur neige et la dégustation, ce n’est pas dangereux. Il faut se rappeler que la règle, c’est d’éviter les rassemblements de 250 personnes et plus.» - Dre Cécile Tremblay, microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Pourquoi l’Italie est autant infecté que la Chine? Est-ce que la souche du virus vient de la Chine ou d’ailleurs? (Question provenant de François Lanoue)

«Nous n’avons pas encore de preuve comme quoi le virus en Italie provient de la même souche que celui en Chine. Il n’y a pas d’évidence non plus qui nous indique que la souche est plus virulente en Italie.» - Dre Cécile Tremblay, microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Peut-on contracter le coronavirus sans avoir voyagé dans un des pays touché par la pandémie? (Question provenant de Jean Bottari)

«Oui c’est possible. Toutefois, présentement au Québec, on a des cas de personnes qui avaient voyagé dans un pays touché. Éventuellement, on pense que la transmission va se transmettre dans la communauté, mais présentement, ce n’est pas le cas.» - Dre Cécile Tremblay, microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Est-ce que le personnel hospitalier est plus à risque de propager le virus? (Question provenant de A-G Collin)

«Ils ne sont pas plus à risque, mais ils sont en contact avec les malades. S’ils attrapent le COVID-19, ils vont être mis en quarantaine et ils ne seront plus en contact avec personne.» - Dre Cécile Tremblay, microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Mon employeur a décidé de fermer le bureau et je ne suis pas syndiqué. Est-ce que mon employeur est obligé de me payer? (Question provenant de Charles A. Guimond)

«Coronavirus ou non, pour nous, les lois et règlements du travail s’appliquent en tout temps. Les normes du travail continuent de s'appliquer en vertu de la loi. Les employeurs ne peuvent pas faire n’importe quoi, n’importe quand, n’importe comment. La rémunération dépend toutefois de plusieurs facteurs. Est-ce que la personne est reconnue comme un travailleur au sens de la loi? Pour quelles raisons le bureau est-il fermé? Pour quelles raisons la personne est retournée chez elle? Tous ces éléments pèsent dans la balance. Coronavirus ou non, les programmes d’indemnités et les lois demeurent les mêmes. Les gens peuvent aller consulter la section des normes du travail sur le site de la CNESST pour plus d’information.» - Nicolas Bégin, porte-parole pour la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail.

Nous devons partir au Japon la semaine prochaine. Si nous annulons, nous perdons tout! Que faire? (Question provenant d’Henriette Turgeon)

Il est difficile de répondre précisément aux questions liées aux voyages à l’extérieur du Canada prévus dans les prochains jours ou aux voyages qui se déroulent présentement. Il est donc préférable de téléphoner à votre agent de voyage et à votre assureur afin de connaître les procédures.

Toutefois, la santé publique du Canada conseille dès maintenant de reporter ou annuler tout voyage non essentiel à l’étranger. D’ailleurs, Ottawa entend limiter le nombre de vols provenant d’outremer dans certains aéroports internationaux.

Pour ce qui est de l’annulation d’un voyage, tout dépend de la raison et de la police d’assurance contactée lors de l’achat. Chaque compagnie d'assurance pourrait adapter son approche en fonction de l'évolution de la situation.

Selon l’Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP), « l'assurance vise à prévenir un risque futur et incertain. Étant donné que la situation mondiale du coronavirus est une “situation connue”, une assurance voyage nouvellement achetée peut ne pas fournir de couverture dans certaines situations» nous dit-on.

L’ACCAP indique que «les transporteurs qui annulent des vols offrent le remboursement. D'ailleurs, les voyageurs devraient vérifier ce qu’il en est auprès de leur transporteur. De plus, certaines compagnies d'assurance ont annoncé que la couverture sera prolongée pour les adhérents dont l'assurance voyage expire ou a expiré, et qui sont dans l'impossibilité d’interrompre leur voyage en raison d’une mise en quarantaine et de l'absence de vol.»

Les Canadiens détenteurs d’une assurance voyage pourraient toutefois «avoir droit à d’autres avantages. Par exemple, une allocation quotidienne pour les repas ou l’hébergement.», souligne-t-on.

