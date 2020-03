Coronavirus: certains parents n'auront pas à payer les services de garde

Certains parents n’auront pas à payer les journées en service de garde si ces derniers sont fermés.

• À lire aussi: Les écoles, les cégeps et les universités seront fermés pour deux semaines au Québec

• À lire aussi: Pas de pénurie alimentaire au Québec, dit Legault

• À lire aussi: François Legault demande à Trudeau de limiter l’entrée d’étrangers au Canada

Un porte-parole du ministère de la Famille a confirmé à TVA Nouvelles que «tous les services de garde subventionnés seront payés par le gouvernement».

«Tous les services de garde subventionnés seront payés par le gouvernement: les CPE, garderies subventionnées et garderies en milieu familial subventionné», a indiqué Bryan St-Louis par courriel.

M. St-Louis a précisé que des mesures seront annoncées plus tard pour les établissements non subventionnés.

Le gouvernement Legault a annoncé vendredi midi la fermeture des écoles, cégeps, universités, et services de garde durant deux semaines pour ralentir la progression de la pandémie de coronavirus au Québec.

«Je veux dire à tous les parents que je comprends que l’annonce d’aujourd’hui va avoir des impacts importants. Ça va emmener des perturbations, de gros casse-têtes pour beaucoup de parents. Mais c’est une mesure qu’on doit prendre. On a la responsabilité de le faire et on a un défi : s’assurer qu’il y ait le moins de progression possible de cas de coronavirus», a dit le premier ministre.

Québec veut limiter au maximum le risque de transmission du coronavirus sur le territoire de la province.

Une aide financière pour les travailleurs du secteur privé, les travailleurs autonomes, entrepreneurs et membre du personnel des garderies privées, devrait être annoncé cette fin de semaine.