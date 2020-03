Coronavirus: Saint-Augustin garde ses services municipaux ouverts

La Ville de Saint-Augustin a décidé d'imiter sa voisine, Québec, et de garder ouverts ses services municipaux.

• À lire aussi: La Ville de Québec maintient ses installations ouvertes pour aider les parents

• À lire aussi: Les écoles, les cégeps et les universités seront fermés pour deux semaines au Québec

Dans un message envoyé aux médias, le maire Sylvain Juneau explique la décision de son administration.

«À l’instar de la Ville de Québec et de celle de L’Ancienne Lorette, membres de l’Agglomération de Québec, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures demeure active et maintient jusqu’à nouvel ordre l’ensemble de ses services municipaux en fonction. La situation sera réévaluée au besoin», écrit le maire.

Tous les édifices municipaux, comme les patinoires, les piscines, les bibliothèques et les centres communautaires, demeurent donc ouverts et on y a rehaussé les mesures d'hygiène. «Certaines restrictions sont à venir, notamment quant à la capacité d’accueil maximale dans certains édifices», avise M. Juneau.

Si la situation venait à changer et que Saint-Augustin devait se résoudre à fermer des installations, la Ville assure que les services essentiels seront maintenus : les collectes de matières résiduelles, la distribution d’eau potable via le réseau d’aqueduc, le déneigement et les services d'urgence. «Nous sommes prêts à faire face à cette situation d'exception.»

L'Ancienne-Lorette

Vendredi après-midi, la haute direction de la municipalité de L'Ancienne-Lorette était en rencontre pour décider de la suite des choses. Pour le moment, les installations demeuraient ouvertes.