COVID-19: les hôpitaux débordés dans la grande région de Québec

En raison de la crise de la COVID-19 qui fait rage actuellement, les urgences des hôpitaux de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches sont débordées.

Vendredi matin, les urgences de la grande majorité des centres hospitaliers de Québec débordaient de patients. La clinique désignée pour la COVID-19, au CIUSSS de la Capitale-Nationale, fonctionnait aussi à plein régime.

Le Centre hospitalier de l’Université Laval et l’Hôpital Saint-François d'Assise atteignaient respectivement 137% et 126% de leur capacité maximale. À l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, ainsi qu’à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, ce sont près de 150% des civières qui étaient utilisées. L’Hôtel-Dieu de Québec était également à éviter, puisque 180% des places y étaient occupées.

La situation était tout aussi problématique dans la région de Chaudière-Appalaches, où le taux d'occupation du réseau était de 112%. L’Hôtel-Dieu de Lévis était particulièrement touché, puisque 57 civières étaient utilisées, alors que le centre hospitalier n’en offre normalement que 37. Une quinzaine de patients y étaient alités depuis plus de 24 heures, et trois depuis plus de 48 heures.

«Au moins, la période du pic de la grippe est passée. Sinon, ç’aurait été un enjeu assez intense. Une chance que ça ne s’est pas passé en même temps», souligne la porte-parole du CISSS de Chaudière-Appalaches, Mireille Gaudreau.

Les autorités rappellent qu’il faut contacter le 811, même si la ligne est très achalandée, si l’on pense avoir des symptômes s’apparentant à la COVID-19. Il ne faut pas contacter le 911, à moins d’une urgence médicale.