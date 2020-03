COVID-19: rien ne va plus!

L’OMS décrète que la propagation du Covid-19 a atteint le niveau de pandémie.

Le virus qui a rapidement traversé les frontières de l’Asie, se paye un tour du monde.

Le Covid-19 est une bête vorace qui se divise et se multiplie en une armée de petits «Pac Man» qui dévorent tout sur leur passage.

Plein de petits Coronavirus invisibles qui prennent l’avion, s’embarquent en croisière et s’amusent...

Au pays du Joker orange, en moins de 15 jours, nous sommes passés du stade: fake virus inventé par les démocrates, au stade: «Y est trois heures on farme!» Fini les arrivées en provenance de l’Europe, on ferme nos frontières.

Le joker est aux anges, il peut enfin ériger un mur entre son empire et le reste du monde.

M’est avis qu’on lui a glissé à l’oreille que le Covid-19 pourrait bien devenir son Katrina s’il continuait à prendre ça à la légère.

À Ottawa nous apprenions hier que notre première dame est atteinte, voilà qu’on se retrouve avec un premier ministre en quarantaine.

Au royaume inclusif de Justin, pas de murs de la honte, nous sommes toutes portes ouvertes. Les avions de Air China se posent à l’aéroport de Montréal sans problème.

Nous avons la garde de l’héritière de Huawei et deux ressortissants canadiens emprisonnés en Chine donc pas les moyens d’envenimer nos relations avec les sympathiques dirigeants chinois.

Les voyageurs en provenance d’Europe ne sont pas non plus interdits de séjour. Et deux jeunes femmes arrivées d’Italie disaient hier en entrevue qu’on ne les avait pas questionnées outre mesure.

Hier encore au Québec, même si tout semblait sous contrôle, le gouvernement Legault a réagit rapidement à ce décret de L’OMS et en quelques heures, les directives sont tombées. Résultat des courses: tout est bouclé, plus de hockey, plus de championnat de patinage artistique, plus de bureau, plus de théâtre ni de ciné, plus de casino plus d’école, et par dessus tout, plus de papier de toilette !

Maintenant que nous sommes tous assignés à résidence, avec des provisions pour tenir un siège et de quoi désinfecter le moindre recoin de notre nid, on fait quoi? On attend. On attend de voir si la bête va se calmer et disparaître comme elle est venue.

Cet après midi, j’ai mis ma vieille sur l’avion pour Montréal. Elle ne s’endurait plus fallait qu’elle retrouve son théâtre. Sauf qu’à l’heure du départ elle apprend que les théâtres seront fermés et qu’elle devra rester chez elle au moins 14 jours.

Misère, elle va capoter. Oh que mon téléphone va sonner !