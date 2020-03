Crimes violents: condamné à 6 ans de prison, il continue de narguer sa victime

Condamné à une peine de six ans d’emprisonnement pour voies de fait graves, un multirécidiviste en matière de crimes violents a nargué jusqu’à la toute fin sa victime et la famille de cette dernière.

C’est en souriant de façon narquoise et en regardant la victime et sa famille que Cédrick Leblond, 34 ans, a été condamné, vendredi, par la juge Rachel Gagnon, qui est demeurée impassible devant le comportement de l’accusé.

L’homme qui a de multiples antécédents en matière de crimes contre la personne a même haussé les sourcils et les épaules, étonné, comme si la peine rendue était beaucoup plus courte que ce à quoi il s’attendait.

Photo Facebook

Agression sauvage

En avril 2016, une altercation verbale a d’abord éclaté entre Leblond et sa victime. Les images vidéo présentées en preuve montraient ensuite l’accusé se diriger vers celle-ci en frappant son poing dans sa main.

Trois premiers coups de poing sont assénés au visage de la victime, puis une deuxième altercation éclate et cette fois, une douzaine de coups a été donnée au jeune homme qui ne connaissait pas son agresseur.

Alors que la présidente du tribunal rendait sa décision et qu’elle énumérait les nombreuses conséquences physiques et psychologiques subies à la suite de cette agression gratuite et sauvage, survenue au bar Red Loundge dans Saint-Sauveur, Leblond s’est même permis de cracher par terre dans la boîte des accusés.

«Ça va monsieur?» a alors questionné la juge, ce à quoi l’homme a répondu: «Oui, j’ai juste craché par terre».

Du coin de l’œil, la poursuivante, Me Mélanie Tremblay, surveillait la réaction de la famille de la victime, Dominique Chrétien, qui semblait dégoûtée par le comportement désinvolte et provocateur de l’accusé.

Au point où, une fois la sentence rendue, la mère de la victime est sortie de façon précipitée en disant que ça n’avait «juste pas de bon sens».

Mandat pancanadien

Leblond est détenu depuis son arrestation, survenue en septembre 2017, à la suite d’un mandat d'arrestation pancanadien qui avait été lancé contre lui après qu’il se soit réfugié en Alberta à la suite de l’altercation.

Le temps passé sous garde a donc été soustrait de la peine imposée, ce qui veut dire qu’à compter de ce jour, il reste au colosse de six pieds un pouce un reliquat de deux ans, deux mois et deux jours à être purgé.

Dans le cadre de sa décision, la juge Gagnon a mentionné qu’à titre de facteurs aggravants, elle avait retenu la gratuité de l’agression, l’acharnement dont avait fait preuve Leblond sur la victime qu’il ne connaissait pas, le haut niveau de violence utilisé et les antécédents judiciaires de l’accusé.

Chacun des facteurs atténuants présentés par l’avocat de la défense, Me Mathieu Giroux, a été rejeté du revers de la main par la présidente du tribunal. L'avocat avait plaidé que le jeune âge de l’accusé et le fait qu’il ait été un actif pour la société en fondant, en Alberta, une compagnie de construction étaient des facteurs atténuants.