Forcer Trudeau à fermer les frontières

Pendant que le gouvernement du Québec et sa population prennent des mesures draconiennes pour éviter le pire, notre gouvernement fédéral, seul légalement responsable des frontières, sabote tous nos efforts par son inaction à prendre la décision de fermer les frontières immédiatement.

Nature humaine

Il ne faut pas paniquer!!! Facile à dire, moins facile à faire, comme on le constate avec la frénésie qu’ont les gens à se rendre au Costco pour acheter du papier de toilette! Sur certaines vidéos en ligne, on voit des gens se battre pour entrer au Costco, fini la courtoisie et le respect. Est-ce la vraie nature humaine? Comme l’adage le dit: c’est dans l’adversité que l'on connaît quelqu’un. On connaît mieux l’humain en voyant ce qui se passe en temps de crise potentielle. Qu’est-ce que ce sera si la situation empire?

Prévention

Justement, il ne faut pas que ça empire. Je salue toutes les mesures prises par le gouvernement Legault, EN PRÉVENTION, parce qu’on a compris qu’une fois que le virus est bien installé, il est trop tard. L’exemple de l’Italie est marquant, on avait quelques cas au départ et en quelques semaines, ça s’est multiplié d’une manière exponentielle parce qu’ils n’ont pas pris les mesures adéquates. Prévenir, ça ne veut pas dire paniquer, par contre. C’est ce qu’on fait en ce moment: on tente de prévenir en prenant des moyens, mais il faut arrêter de paniquer avant de causer des torts plus grands que le virus à la société.

Sabotage

Malgré tout ce bel effort collectif et les prises de conscience, on se rend compte que le gouvernement Trudeau n’a pas encore fermé les frontières ou mis des mesures efficaces en place, telle une quarantaine obligatoire pour les arrivants au pays. Notre voisin américain a fermé sa frontière aux arrivants d’Europe. Plusieurs autres pays ont emboîté le pas. Qu’est-ce que nous attendons? À quoi ça sert de prendre toutes ces mesures s’il y a possibilité que des gens infectés entrent au pays? C’est comme si on voulait traiter de l’eau contaminée, mais qu'on laissait la valve ouverte, permettant ainsi l’arrivée d’un flot constant d’eau contaminée... Ça ne fonctionnerait pas vraiment. C’est très grave, c’est même incompréhensible, illogique. Attend-on de perdre le contrôle avant d’agir? Trudeau demande d’éviter les voyages... ce n’est pas suffisant! La loi visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles (la Loi sur la mise en quarantaine) lui donne tous les pouvoirs afin de gérer la crise d’une manière efficace.

M. Trudeau, il ne faut pas paniquer, mais il faut agir avant qu’il ne soit trop tard. M. Trudeau, fermer la frontière, ça ne veut pas dire être raciste ou ne pas être ouvert au monde, mais c’est gérer une situation dans le but de protéger vos citoyens de toutes nationalités qu’ils soient. Le gouvernement fédéral, qui devrait être encore plus préoccupé par la situation, est en train de saboter les efforts des provinces.

Forcer à fermer les frontières

Pourrait-on forcer le gouvernement Trudeau à fermer les frontières? Une injonction? Un mandamus? Un renvoi de la Cour suprême? Le pouvoir judiciaire qui forcerait le gouvernement à agir? Malheureusement, je ne crois pas que c’est envisageable. Ce sera du politique, pas du légal. Ça peut arriver que la Cour suprême (pouvoir judiciaire) impose des choses au gouvernement (pouvoirs exécutif et législatif), mais pas quand il y a une discrétion... le pays ne peut pas être géré par la cour. C’est plutôt l’inverse qui est possible. En vertu du principe de la suprématie du fédéral, la constitution donne un pouvoir d’«urgence» au gouvernement fédéral pour prendre le contrôle des pouvoirs des provinces pour agir si quelque chose menace le pays. À l’époque, c’était principalement pour la guerre et pour se protéger des invasions, mais c’était prévu pour d'autres menaces telles que la famine et les épidémies qui pouvaient aussi justifier le recours à de telles mesures.

Mal pris

Là, on est mal pris! Le fédéral est plus mou que les provinces pour combattre la menace et les provinces n’ont pas le pouvoir de forcer la main au fédéral, à part en lui demandant d'agir, comme M. Legault l'a fait cette semaine... M. Trudeau, c’est le temps d’agir maintenant avant de perdre le contrôle. Le fédéral doit jouer le rôle qui lui revient et protéger le pays. N’attendez pas que nous ayons à choisir qui sera soigné ou pas, qui vivra ou mourra, ce n’est pas digne de nous.