«Je profite de la vie!» - Michel Côté

Qu'on se le tienne pour dit: Michel Côté affirme haut et fort qu'il n'est pas à la retraite. Près de trois ans après avoir mis un terme aux représentations de «Broue» avec Marc Messier et Marcel Gauthier, le comédien prend bien le temps de choisir ses projets et il est fort probable qu'il tourne dans un film l'an prochain.

Michel, que te souhaites-tu d’accomplir, sur le plan professionnel?

Ça ne me tente pas de faire une série et un film. Et si jamais on m’offre un rôle, je ne veux pas jouer un vieux malade ni un cancéreux. Je veux jouer un vieux fou qui s’échappe de l’asile! Un vieux qui va faire un «hold-up», par exemple. Un flyé qui est vieux; mais je ne veux pas, à la base, jouer un vieux.

Tu as toujours été du genre à prendre ton temps et à bien choisir tes projets...

Je te dirais que plus je retarde, plus la barre est haute. Comme ça fait quelques années que je n’ai pas tourné, si j’accepte quelque chose, les gens vont dire: «Tu as attendu quatre ans pour tourner ça?» Il faut que ça me tente beaucoup et que ce soit très bon, et fait avec du monde que j’aime. Ça va arriver, j’ai quelque chose en branle pour 2021 dont je ne peux pas parler pour le moment...

Comment te sens-tu depuis que tu as arrêté de jouer «Broue»?

J’ai trouvé ça dur la première année, mais maintenant, je ne le ferais plus. Je repensais à ce petit mardi soir de février, quand on allait jouer à Trois-Rivières, passer deux heures dans le trafic pour sortir de la ville, dans la petite tempête de neige, et revenir à Montréal en fin de soirée parce que je travaillais le lendemain. Faire ça cinq soirs en ligne, ça ne me manque pas. Par contre, le plaisir de faire rire les gens aux 40 secondes, ça m’a pris du temps à mettre un X là-dessus. C’était devenu une drogue de faire rire le monde. Personne ne peut nous accuser de ne pas l’avoir assez jouée: on l’a présentée 3322 fois devant trois millions et demi de personnes au Québec, toujours dans de grandes salles. On l’a jouée aussi en anglais à 250 reprises. Et en plus, on l’a passée à trois acteurs extraordinaires, les trois meilleurs (Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin, NDLR), trois grands comiques. Ils l’ont jouée tout l’été, et nous autres, on était à la maison et on recevait des droits d’auteur!

Es-tu resté en contact avec Marc et Marcel?

Oui, on se voit, on a encore des meetings...

Pour d’autres projets?

Non, on aurait bien trop peur que ça marche! Cela dit, je ferais bien un film avec ces gars-là, si quelqu’un veut l’écrire.

Quelle a été ta réaction quand tu as su que Marc préparait un spectacle solo?

Je l’admire énormément, je le trouve très courageux. Il aime ça, se mettre la tête sur la bûche. Moi, un peu moins. Je prenais beaucoup de risques quand j’étais plus jeune, mais je n’ai plus le goût de me mettre sur les nerfs.

Tu as eu l’occasion de jouer avec ton fils Maxime. Aimerais-tu répéter l’expérience?

C’est à lui de décider, moi, c’est n’importe quand. Il y en a qui ne se gênent pas pour jouer avec leurs enfants, d’autres qui engagent leurs enfants dans leurs projets, et c’est correct. Mais lui, il a fallu le convaincre, ç’a été très long avant qu’il accepte de jouer dans «Piché». Il a refusé trois fois, il ne voulait pas jouer dans «les affaires à papa», il voulait faire sa carrière tout seul. Il a fini par dire oui, il avait un beau rôle, il n’a pas regretté de l’avoir fait. Et il l’a bien fait. Et il y a mon fils Charles qui réussit aussi très bien, il a un bureau d’architectes avec son ami, Jean-Sébastien Herr. Ils ont beaucoup de travail et une dizaine d’employés.

Tu vas atteindre le plateau des 70 ans en juin. Qu’est-ce que ça représente pour toi?

C’est un chiffre! Ça ne m’a jamais dérangé de vieillir. C’est un privilège de se dire que c’est une autre année, en santé. J’ai été récemment président d’honneur à Alma avec mon petit frère Danny pour un souper-bénéfice au profit de Soli-Can (un organisme qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches, NDLR). C’est là que mon père est mort, que la belle-mère de mon frère est morte. On a amassé un peu plus de 20 000 $. D’après les statistiques, une personne sur deux va avoir un cancer, et une personne sur quatre va en mourir. Ça, ça fait réfléchir. Moi, je veux vieillir. Le prix à payer, c’est des rides, des cheveux blancs et un petit peu moins de cheveux, mais ça m’importe peu. Je souhaite rester en santé, que mes petits-enfants, mes fils et ma famille soient en santé. Actuellement, c’est ce qui arrive. C’est sûr qu’il m’arrive d’avoir des moments d’émotion. Je me dis que c’est bien l’fun de vieillir en santé, c’est un privilège, mais «tabarouette», tu te rapproches pareil de l’échéance. Et ça fait réfléchir, j’ai parfois le «motton» quand je pense à ça. Je m’arrête parfois et je pense: «Bon, un autre 10 ans, un autre 15 ans. Quel âge vont avoir la petite Françoise, Olivia, Théo? Quand ils vont avoir 20 ans, je vais avoir quel âge, moi?» Je pense à ça, et j’aimerais les voir longtemps.

Tes enfants ont quel âge au fait?

Maxime a 37 ans, il a une petite fille de 18 mois, et Charles a 41 ans, et il a une petite fille de 4 ans et un petit gars de 8 ans.

Et bien sûr, Véronique et toi êtes toujours ensemble... Depuis combien de temps déjà?

Ça fait 48 ans! Depuis deux semaines, ça va très bien. (rires) C’est mon vieux gag! Ça fait donc 48 ans, et c’est maintenant plus facile que les premières années, c’est l’fun. Après 48 ans, disons que je n’ai plus aucun doute que c’est la femme de ma vie! Il faut quand même s’aimer et mettre de l’eau dans son vin si on veut que ça dure, et il ne faut jamais rien tenir pour acquis. Il faut toujours avoir du fun ensemble, et il faut qu’on se «cruise» encore.

Donc, tu ne tournes pas en rond à la maison?

Non, je ne vois pas le temps passer, je ne sais même pas comment je faisais pour travailler! D’abord, j’ai recommencé à voyager. Véronique et moi sommes allés en Afrique durant trois semaines en octobre, et on s’en va au Mexique à la fin de l’hiver. Ça fait partie des petits plaisirs de la vie d’aller passer deux semaines dans le Sud à la fin de l’hiver. Je le souhaite à tout le monde. Ça ne signifie pas qu’on n’aime pas l’hiver; on a d’ailleurs recommencé à faire du ski alpin avec les petits, on fait du ski de fond, et je joue aussi encore au hockey de temps en temps. En plus, je vais chez mes fils où il y a toujours quelque chose à réparer. Sérieusement, je ne vois pas le temps passer! J’ai commencé un livre et je n’arrive pas à passer au travers tellement je n’ai pas de temps. Et cet été, Véronique et moi on va aller passer 10 jours à Paris en amoureux. C’est la ville natale de Véronique et quand je veux lui faire plaisir, je «booke» un petit 10 jours avec elle à Paris. On va se prendre un guide pour aller visiter l’arrière-scène de l’Opéra de Paris, où j’ai déjà vu un spectacle, mais là, on va voir toutes les coulisses. On veut aussi aller voir la Bibliothèque Sainte-Geneviève qui est vraiment extraordinaire, et entre autres choses, on va aller voir un show qui a pour titre «Les Franglaises».

Entre les voyages et toutes tes activités, tu as accepté d’être président d’honneur du Festival du film de l’Outaouais...

C’est Didier Farré qui a créé le festival il y a 22 ans, c’est lui qui fait la programmation, et quand il m’a fait cette demande, je ne pouvais pas refuser. C’est «Tu te souviendras de moi», un film avec Rémy Girard, qui est présenté en ouverture. J’ai déjà été membre d’un jury, mais jamais président d’honneur.

Bref, on peut dire que tu es un homme heureux qui profite pleinement de la vie?

Oui, j’ai été chanceux, j’ai été doué pour le bonheur. J’ai travaillé fort, et j’ai travaillé mon couple pour qu’il marche, et Véronique aussi, et on a essayé de bien élever nos enfants. Il ne faut pas les punir trop sévèrement, mais il faut qu’ils sachent ce qui est bien et ce qui n’est pas bien. Et ç’a bien été, parce que mes enfants m’aiment encore!