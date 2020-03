La fermeture de toutes les écoles envisagée

Le gouvernement Legault « songe très sérieusement » à fermer toutes les écoles à compter de la semaine prochaine pour freiner la propagation de la COVID-19, a appris Le Journal.

Plusieurs commissions scolaires et écoles privées ont toutefois pris les devants en annonçant la fermeture de tous leurs établissements aujourd’hui, afin de mettre en place les mesures préventives décrétées par Québec, qui interdit désormais tout rassemblement de plus de 250 personnes. Au moment d’écrire ces lignes, une vingtaine de commissions scolaires avaient décrété une fermeture d’une journée, dont certaines situées à Montréal et à Laval.

Or, Québec n’a pas encore exigé officiellement la fermeture de tous les établissements du réseau de l’éducation. « On n’a pas pris cette décision-là pour l’instant », a soutenu le ministre Jean-François Roberge, hier, au sortir d’une réunion spéciale du Conseil des ministres.

Mais selon des sources bien informées, Québec est tenté d’opter pour ce scénario. « Le gouvernement songe très sérieusement à fermer les écoles la semaine prochaine », a confié une source gouvernementale. On fait valoir qu’il y a actuellement beaucoup d’inquiétudes, dans le réseau, face à cette pandémie qui s’accélère de jour en jour.

La décision sera prise ce matin. Le ministre de l’Éducation devrait d’ailleurs être présent, aujourd’hui, aux côtés du premier ministre François Legault et de la ministre Danielle McCann pour la conférence de presse quotidienne du gouvernement sur l’état de propagation du coronavirus en sol québécois.

Un cas, une fermeture

Une directive a été envoyée, hier soir, aux directions des écoles et des universités de la province. Si la missive n’évoquait pas la fermeture de l’ensemble des établissements, on y précise néanmoins que les écoles aux prises avec un cas confirmé de COVID-19 seront fermées sur-le-champ pour au moins deux semaines.

« Si un cas était confirmé dans un établissement du réseau de l’éducation, nous procéderons à la fermeture immédiate de celui-ci pour une durée minimale de 14 jours ou jusqu’à ce que l’ensemble des élèves et des membres du personnel soient testés. »

Profs confinés à la maison

Les profs qui ont séjourné à l’étranger devront également être confinés à la maison pour une période de 14 jours. Cet isolement obligatoire imposé par le gouvernement Legault s’applique aux personnes qui rentrent au pays depuis hier. Durant cette période de quarantaine, le salaire des enseignants et des membres du personnel doit être maintenu, précise la directive.

Québec recommande également fortement aux élèves qui ont voyagé à l’extérieur du Canada d’éviter, eux aussi, l’école pendant deux semaines.

Les voyages scolaires à l’extérieur du pays ne sont plus permis.

Les rassemblements intérieurs de 250 personnes ou plus dans la même pièce sont désormais proscrits, « par exemple une activité organisée dans une cafétéria, une agora, une salle de classe, un centre sportif ».

-Avec la collaboration de Daphnée Dion-Viens.