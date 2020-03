Avis aux intéressés(es), la saison 2020 de la Roche à Veillon, qui aura lieu à Saint-Jean-Port-Joli, sera inaugurée le samedi 9 mai avec l’ouverture de son restaurant qui offrira encore une fois des mets traditionnels dans une ambiance unique.

Le mardi 23 juin, le théâtre lancera également sa nouvelle saison avec la première de la comédie Cayo Cocktail, de Nancy Bernier et Joël Bond, à l’affiche jusqu’au 29 août. Chaque année, selon les disponibilités financières, les surplus générés par le restaurant et le théâtre servent à soutenir le développement de projets touristiques locaux porteurs. rocheaveillon.com.

Boutique éphémère

Photo courtoisie

Les élèves de 2e année en commercialisation de la mode du Campus Notre-Dame-de-Foy vous invitent à la soirée d’ouverture de leur Boutique E-009 du Campus, le mardi 17 mars de 17 h à 21 h. On y soulignera le 10e anniversaire de cette boutique éphémère créée et gérée entièrement par les étudiants et étudiantes, à l’intérieur des murs du Campus, dans le contexte du cours de gestion des opérations du programme de commercialisation de la mode. Vous pourrez y voir de grandes marques canadiennes pour la saison printemps-été et déguster quelques bouchées. Sur la photo, l’équipe de 17 étudiants, divisée en cinq services, qui gère les activités de la Boutique E-009.

Brunch pour Elle et lui

Photo courtoisie

Annie Chamberland (photo), gestionnaire du restaurant Pacini de Lévis, a accepté la présidence d’honneur du Déjeuner brunch de la Fondation Jonction pour Elle, qui se tiendra le dimanche 26 avril, de 9 h à 13 h, au Cégep de Lévis-Lauzon. Depuis plus de 20 ans, cet événement est devenu l’incontournable rassemblement du printemps puisque de 600 à 700 personnes s’y donnent rendez-vous chaque année, entre autres pour soutenir la mission de la Fondation qui est de venir en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale hébergés à La Jonction pour Elle. Billets : fondationjonctionpourelle.com ou par téléphone au 581-999-8005.

Partenaires

Photo courtoisie

Michel Langelier (à gauche sur la photo), président-directeur général du CEFRIO et Simon Chrétien (à droite), directeur général de la Vallée de la Plasturgie ont signé, le 13 février dernier, une entente de partenariat qui permettra à cette dernière de mieux cerner l’utilisation du numérique, notamment l’intelligence artificielle, dans l’évolution et le développement de son industrie. Cette expertise permettra à la Vallée de mieux se positionner encore comme entreprise innovante et performante. Organisme de recherche et d’innovation, le CEFRIO accompagne les organisations dans leur transformation numérique et leur adoption des meilleures pratiques d’affaires. Quant à la Vallée de la Plasturgie, elle compte sur l’appui de près de 30 entreprises membres œuvrant dans les secteurs de la plasturgie, des matériaux composites et du caoutchouc.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mikaela Shiffrin (photo), skieuse américaine, double médaillée d’or olympique, quintuple championne du monde, quatre fois championne du monde de slalom et recordwoman du nombre de victoires en slalom sur le circuit mondial, 25 ans... Dr Richard Lacroix, l’infatigable médecin vétérinaire de la clinique vétérinaire Duplessis, 62 ans... Claude Lavoie, retraité sportif de la radio depuis des lunes et ex-fin connaisseur des pools de hockey... Adam Clayton, bassiste du groupe U2, 60 ans... Stéphane Côté, directeur adjoint à la station Duchesnay (Sépaq), 47 ans... Guy Kéroack, alias guybleu, 73 ans... Neil Sedaka, compositeur et chanteur, 81 ans... (Photo Mikaela Shiffrin)

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 mars 2019. Andrea Pollack (photo), 57 ans, nageuse est-allemande spécialiste de la nage papillon, quadruple championne olympique et triple vice-championne olympique aux JO d’été de 1976 et 1980... 2017. Denis Champoux, 77 ans, guitariste et chanteur, l’un des fondateurs des Mégatones à la fin de l’année 1961... 2016. Ken Broderick, 74 ans, gardien de but canadien, médaillé de bronze aux JO d’hiver de 1968, a brièvement joué pour les Nordiques en 1977-1978 (AMH)... 2015. Normand Beauchamp, 72 ans, ancien copropriétaire de Radio-mutuel et pilier de la radio québécoise... 2014. Joseph Bacon Fraser, Jr, 88 ans, homme d’affaires américain... 2013. Bernard Roy, 73 ans, avocat spécialiste du droit civil, commercial et administratif... 2011. Richard Martin, 59 ans, l’ancien ailier gauche des Sabres de Buffalo... 2010. Jean Ferrat, 79 ans, un des derniers géants de la chanson française... 2008.