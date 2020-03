Le ballon dans les mains de Richard

À sa première saison dans la Ligue canadienne, Hugo Richard n’a pas eu beaucoup de répétitions au poste de quart lors des entraînements. Puis, lorsqu’il obtenait du temps de jeu, il était utilisé sur les unités spéciales. Cette situation pourrait changer pendant la saison 2020.

« Hugo va se présenter au camp d’entraînement comme un quart. S’il veut faire l’équipe, ce sera à cette position, a indiqué Danny Maciocia. Je veux qu’il nous prouve qu’il peut faire le travail comme quart et non comme un joueur des unités spéciales.

« Le ballon est donc dans ses mains. »

C’est une bonne nouvelle pour l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval qui a été sacré joueur par excellence lors des éditions 2016 et 2018 de la Coupe Vanier. Voyons voir s’il peut saisir la chance qui lui est offerte.

À l’heure actuelle, les Alouettes ont quatre quarts sous contrat : Vernon Adams jr, Matthew Shiltz, Richard et un certain Darius James Peterson.

« On a trouvé Peterson grâce à un contact de Khari Jones, a précisé Maciocia. On en a dit beaucoup de bien. On verra ce qu’il pourra faire au camp. Ça pourrait créer une lutte à l’interne pour le poste du réserviste de Vernon Adams jr. »

Nouveau règlement

La LCF a changé ses règlements pour la saison 2020 pour les quarts. Les équipes pourront seulement en désigner deux à chaque match au lieu de trois comme dans les dernières saisons.

Les Alouettes souhaiteraient enrôler un total de trois quarts, dont un sur l’équipe d’entraînement.

À l’heure actuelle, les Alouettes peuvent compter sur un duo Adams jr – Shiltz. Toutefois, les choses doivent débloquer pour Shiltz qui en sera à sa quatrième saison avec les Alouettes.

Il a eu des hauts et des bas depuis son arrivée. Son éthique de travail est irréprochable sur le terrain et à l’extérieur. Toutefois, lorsqu’il a eu du temps de jeu, son jeu a été inégal.

L’an dernier, plusieurs quarts partants de la LCF ont été blessés. Les réservistes ont eu un rôle crucial dans plusieurs équipes. On peut penser que Maciocia en est conscient et il veut s’assurer qu’il a le bon homme dans cette chaise.