Le Canadien de Montréal pourrait faire les séries grâce au coronavirus

Avec la présente situation entourant la pandémie de coronavirus, plusieurs scénarios sont étudiés par la Ligue nationale de hockey, dont un qui, à la surprise générale, permettrait au Canadien de Montréal de participer aux séries éliminatoires.

Ce scénario, présenté notamment par le quotidien Daily Herald, donnerait un laissez-passer aux quatre premières formations de chaque association et les équipes se situant aux rangs 5 à 12 se disputeraient des séries trois de cinq.

Avec le classement actuel de la LNH, on aurait droit à une confrontation entre les Penguins de Pittsburgh et le Canadien au premier tour... Évidemment, il s’agit là d’un des multiples scénarios et peut-être pas le plus probable.

Rappelons que la LNH a annoncé jeudi la suspension de sa saison. Pour la suite des choses, il est encore trop tôt pour annoncer une décision. Officiellement, il reste 189 matchs à la saison régulière tandis que les séries devaient s’ouvrir le 8 avril.