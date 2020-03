Le Cirque du Soleil suspend ses tournées

La difficile semaine du Cirque du Soleil s’est poursuivie vendredi avec l’annonce de la suspension de 13 spectacles actuellement en tournée à travers la planète. En tout, ce sont 1400 employés qui recevront un « licenciement temporaire » dans les prochains jours.

Le coronavirus fait très mal au Cirque du Soleil. Vendredi, l’entreprise a annoncé « la suspension immédiate et temporaire » de treize de ses spectacles.

Les productions sous chapiteau arrêtées sont Alegria (Austin, Chicago, Houston), Bazzar (Nouvelle-Orléans, Salt Lake City), Sous un même ciel (Montréal, Boston), Kooza (Tel Aviv), Luzia (Meloneras), Totem (Munich), Volta (Costa Mesa, Denver) et Kurios (Melbourne, Adelaïde, Perth).

Celles en aréna qui sont suspendues sont Axel (États-Unis, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan), Blue Man Group World Tour (Suisse, Pays-Bas, Portugal), Corteo (France, Danemark, Suède, Belgique), Crystal (Royaume-Uni, États-Unis, Canada) et Ovo (États-Unis).

Pour l’instant, seules les représentations de Luzia à Moscou sont maintenues. « La situation là-bas nous permet de croire que les choses vont bien et que tout le monde est en sécurité », mentionne la porte-parole du Cirque, Caroline Couillard.

Dans le cas de Sous un même ciel, qui devait s’amorcer à Montréal le 23 avril, le Cirque a repoussé le début des représentations dans le Vieux-Port à la nouvelle date « provisoire » du 20 mai.

Attendre le feu vert

Le Cirque devra attendre le feu vert des autorités avant de reprendre ses tournées. « On a fermé en lien avec les autorités locales et conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, dit Caroline Couillard. On espère que ça durera le moins longtemps possible, mais on n’a pas de date de retour. »

Devant cet inconnu, le Cirque a été contraint de faire des « licenciements temporaires » auprès de ses 1400 employés travaillant sur les tournées. « Les gens seront renvoyés à la maison et seront rappelés par la suite. [...] Sur les 1400, il y en a à peu près 500 qui continueront de travailler encore pour les prochains jours ou semaines. Ils surveilleront et démonteront les installations », précise Caroline Couillard.

L’entreprise décidera éventuellement pour chaque chapiteau si elle le démonte ou non. « La majorité des chapiteaux restera sur place, mentionne la porte-parole. Si les spectacles sont complètement annulés, on parlera de démontage pour s’en aller carrément dans un autre pays. »

Casse-tête

La situation actuelle cause bien des maux de tête à l’équipe de tournée du Cirque qui doit redéfinir les itinéraires pour chaque spectacle. « On essaie de reporter le maximum de dates lorsque possible. Mais c’est un gros casse-tête de refaire tous ces itinéraires-là pour dans quelques mois, quand la vague sera passée. »

Ces nombreux changements causeront d’importants impacts financiers pour la compagnie. « On parle de plusieurs millions [de dollars de pertes], reconnaît Caroline Couillard. C’est un gros enjeu financier, mais c’est la sécurité qui prime. On ne lésinera jamais là-dessus. Comme entreprise, notre priorité est la santé et le bien-être de nos employés, de nos artistes et de la population. Et ça va toujours le demeurer. À un moment donné, on prend les décisions qui s’imposent. »

À Las Vegas, le Cirque a aussi réduit le nombre de représentations par semaine pour chacun de ses six spectacles résidents (Mystère, O, KÀ, Zumanity, The Beatles LOVE et Michael Jackson ONE). Auparavant, les spectacles comptaient deux représentations par jour, sept jours par semaine. « On a réduit à une représentation par soir, cinq jours par semaine, mentionne Caroline Couillard. Il n’y a qu’O qui reste à sept jours par semaine, avec un show par soir. »