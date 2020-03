Les cabanes à sucre victimes de nombreuses annulations

Alors que la saison des sucres bat son plein, les plus grosses érablières doivent réduire leur capacité d’accueil en raison de la crise du coronavirus et doivent déjà composer avec l’annulation de nombreuses réservations.

Les érables commencent à peine à couler dans certaines régions du Québec – les producteurs de la Montérégie, eux, en sont déjà à leur troisième semaine – mais les cabanes à sucre de toute la province qui offrent des repas accueillent déjà les amateurs de sirop depuis le début du mois de mars.

Dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, l’inquiétude est généralisée en raison d’une vague d’annulations qui a pris de l’ampleur depuis 24 heures.

«Il y a deux jours, les réservations rentraient encore mais ça bouge tellement vite. Chez-nous, on doit gérer à l’heure. On a des annulations qui nous arrivent ce matin et on doit diminuer le nombre de réservations pour respecter la règle de 250 personnes maximum. C’est notre grosse saison, mars-avril, et c’est sûr que la saison est compromise cette année», confie Lise Tailleur, de la cabane à sucre L’Entailleur à Saint-Pierre, sur l’Île d’Orléans.

L’établissement demeure ouvert et toutes les réservations seront honorées. Mme Tailleur garde néanmoins espoir et dit se fier à la bonne foi et la collaboration des gens. Elle invite ceux qui ont effectué une réservation à la contacter s’ils décident de ne plus se présenter. «Tout ce qu’on veut, c’est éviter les pertes supplémentaires. On n’a pas une grosse érablière et une diminution des repas nous affecte énormément. On ne peut pas se reprendre sur la production de sirop».

«C’est irréel ce qui se passe»

À la Sucrerie Blouin, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, la propriétaire de l’endroit s’est dite «très inquiète» au bout du fil, vendredi matin. «Ça ne va pas bien. J’ai beaucoup d’annulations. Les gens ont peur d’avoir peur. Du 1er mars au 30 avril, je reçois 10 000 personnes mais en deux jours, j’en ai 200 qui ont "cancellé". C’est irréel ce qui se passe».

«Je fais travailler des gens en ne sachant pas si je vais avoir de l’argent...Ce n’est pas drôle du tout. Les gens vont dire qu’ils vont attendre à l’année prochaine, mais moi, mes paiements n’attendent pas à l’année prochaine. Je suis d’accord qu’il faut prendre des mesures mais j’ai juste hâte que le gouvernement se calme».

Jointe jeudi, Nathalie Poulin de la Cabane à Pierre à Frampton, en Beauce, disait également se croiser les doigts pour les prochains mois. «Nous, on est ouverts à l’année et on a beaucoup de gens qui viennent de l’extérieur, des États-Unis et de l’Europe. On a déjà commencé à avoir des annulations et on espère que l’hémorragie va s’arrêter rapidement.

Claire Charette, de la Cabane à sucre Leclerc à Neuville, disait vendredi matin avoir eu «quelques "cancellations"» mais elle s’inquiétait un peu moins en raison de sa capacité d’accueil. «On a une salle de moins de 200 personnes donc normalement, ça ne devrait pas trop nous atteindre», espérait-elle, plus positive que d’autres au bout du fil.

Du jamais-vu

Le regroupement des producteurs et productrices acéricoles du Québec affirme que la production de sirop va déjà bon train, plus au sud, et précise que la crise actuelle risque d’affecter principalement les érablières qui ont un permis de restauration et qui reçoivent des groupes importants.

«Les gens qui souhaitent acheter directement chez le producteur peuvent le faire sans problème mais pour ceux qui vendent des repas sur place, leur situation est la même que tous les établissements publics à travers le Québec. Ils devront s’adapter aux recommandations du gouvernement. Oui, ça sème l’inquiétude mais c’est la réalité à laquelle on doit s’adapter. On n’a jamais vu ça auparavant», souligne Hélène Normandin.