MLB: Les camps d’entraînement désertés

Après une réunion avec des responsables du syndicat des joueurs en Arizona, le baseball majeur (MLB) a annoncé vendredi que ses camps d'entraînement sont suspendus.

Ainsi, les deux matchs entre les Blue Jays de Toronto et les Yankees de New York, qui devaient avoir lieu au Stade olympique de Montréal les 23 et 24 mars, sont annulés.

Les joueurs des ligues majeures peuvent choisir de rentrer chez eux, de rester dans leurs villes d'entraînement de printemps ou de retourner dans la ville d'origine de leur club.

«Cette mesure est dans le meilleur intérêt des joueurs, des employés et des communautés qui organisent les camps», peut-on lire sur le site web officiel de la Major League Baseball.

«La MLB continuera de surveiller les événements en cours et appliquera les précautions et les meilleures pratiques recommandées par les experts en santé publique. Nous transmettons nos meilleurs vœux à toutes les personnes et communautés touchées par le coronavirus.»

Jeudi, le calendrier préparatoire a été suspendu et le début de la saison a été retardé d'au moins deux semaines.