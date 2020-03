Mon fils me rend folle

J’ai deux enfants de 8 et 10 ans. La plus jeune est une soie, alors que l’aîné se confronte continuellement à mon autorité. Tout est sujet à discussion entre nous deux. Comme son père est rarement à la maison après l’école, c’est moi qui essuie son mauvais caractère et je n’en peux plus. On est en train de devenir, lui et moi, les pires ennemis du monde au moment des devoirs. Comment apprendre à mon fils à accepter mes commentaires sur ce qu’il fait de mal ? Devrais-je consulter ?

Maman qui ne sait plus quoi faire

Être sa mère ne donne pas automatiquement les clés pour sortir le meilleur d’un enfant. Il se peut que vous ayez des antagonismes de caractère. Mais avant de consulter, pourquoi ne pas impliquer son père dans l’aventure des devoirs ? Peut-être ce dernier manque-t-il à votre fils et c’est sa façon de vous le faire savoir ? Vous pourriez aussi avoir recours aux services aux parents d’Alloprof.