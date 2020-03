Volleyball collégial féminin: les Élans en finale dans un contexte particulier

La planète sportive a été complètement secouée par la pandémie de la COVID-19, mais vendredi, sur les terrains du Cégep Garneau, le championnat canadien de volleyball collégial féminin était l’un des rares événements à résister au raz-de-marée.

« C’est un championnat spécial », a reconnu en soirée en entrevue au Journal le responsable des sports de l’établissement, Éric Lavigne, pas peu fier que l’événement ait survécu en accordant seulement l’accès aux membres des familles des joueuses impliquées pour respecter les mesures instaurées par le gouvernement.

Photo Didier Debusschère

Hôtes pour la quatrième fois de leur histoire, les Élans joueront pour la médaille d’or ce soir à 20 h contre les Mariners de Vancouver Island University après avoir infligé un revers en trois manches de 25-20, 26-24 et 25-20 aux Clippers de Briercrest College (Saskatchewan) en demi-finale. Invaincues cette saison (22-0), elles seront en quête du 10e titre national de leur histoire.

« C’est un balayage inattendu. Briercrest a une meilleure équipe que ce qu’elle a démontré, mais la meilleure équipe a gagné. On était préparés. Toute l’année, on a contrôlé ce qu’on pouvait contrôler. On mentirait si on disait que la distraction externe du COVID-19 ne nous affectait pas, mais on nous donne le luxe de jouer, et que ce soit devant deux personnes ou 500, ça ne change rien pour nous », a lancé l’entraîneur-chef Ian Poulin-Beaulieu.

Photo Didier Debusschère

Gestion de crise

Lavigne reconnaît que les dernières heures ont été éprouvantes pour lui et son équipe. Le protocole de gestion de crise s’est immédiatement enclenché à la suite de l’annonce du premier ministre François Legault, jeudi. La décision de continuer à jouer presque à huis clos a été prise par le cégep et par l’Association canadienne du sport collégial (ACSC).

« Ça a pété notre balloune un peu. En étant déjà arrivées, les équipes tenaient à jouer avec toute la sécurité mise en place au niveau de l’hygiène. Ainsi, nous avons décidé d’annuler le match pour la 7e position et il n’y aura pas de cérémonie de clôture », a signalé l’ancien entraîneur des Remparts de Québec.

Photo Didier Debusschère

Défaits à leur premier match du tournoi, les Hurricanes de Holland ont toutefois plié bagage à la suite de la directive de leur école de rentrer à la maison, à Charlottetown, déclarant forfait avant leur deuxième partie de vendredi.

Les chasseurs de ballons portaient des gants en plastique par mesure préventive, alors que l’équipe médicale du tournoi comprenant deux médecins prêts à intervenir.