À la découverte de St Augustine, la plus vieille ville des États-Unis

Combien de fois avez-vous roulé sur l’autoroute 95, sans vous arrêter à St Augustine, la plus vieille ville des États-Unis ? St Augustine avec ses fortifications se compare un peu à la ville de Québec, et elle est une vraie fierté pour les Floridiens !

Fondée en 1565 par les Espagnols, la plus ancienne cité d’Amérique, qui se visite très bien à pied ou à vélo, constitue vraiment l’un des plus beaux joyaux de toute la Floride avec ses bâtiments historiques, ses musées et sa vieille ville pourvue de nombreux cafés et restaurants qui ont su conserver leur charme d’antan. Mais il y a bien plus encore... Les plages environnantes, dont plusieurs sont quasiment désertes, comptent parmi les plus belles de toute la Floride.

Où dormir

Photo courtoisie, Floridashistoriccoast.com

St Augustine regorge de maisons historiques transformées en hôtel. Le Collector Luxury Inn & Gardens en est un bon exemple. Doté de neuf cottages d’époque aux chambres douillettes, d’une piscine, de jardins luxuriants et de foyers extérieurs où il fait bon relaxer, il est un vrai trésor pour un séjour agréable à St Augustine.

Autre avantage, l’établissement est situé à distance de marche de la vieille ville de St Augustine et de nombreuses attractions touristiques telles le Lightner Museum, le Castillo San Marcos et le Flagler College (anciennement le Ponce de Leon Hotel).

Le Marker 8 Hotel & Marina, un hôtel sans prétention offre pour sa part 26 chambres modernes et confortables. Son principal attrait est qu’il est situé à proximité (voir à côté) du célèbre pont des Lions qui traverse la rivière Matanzas entre St Augustine et Anastasia Island. Vous n’avez qu’à le traverser à pied pour rejoindre en quelques minutes la vieille ville de St Augustine. Ce faisant, soyez aux aguets, car vous pourriez bien y apercevoir des dauphins. En fin de journée, profitez de la piscine de l’hôtel et sa vue imprenable sur la rivière de Matanza qui offre des couchers de soleil spectaculaires !

Le Anastasia State Park, l’un des plus beaux parcs d’État de toute la Floride, propose pour sa part des emplacements de camping à quelques pas de la plage.

Où se baigner

Photo courtoisie, Floridashistoriccoast.com

La région de St Augustine est réputée pour la beauté de ses plages.

Si vous êtes à la recherche de tranquillité, tournez-vous vers la plage du Anastasia State Park. Ici, on peut marcher des kilomètres sur un sable blanc immaculé sans jamais croiser personne. En plus le décor est agrémenté de jolies dunes, ce qui le rend unique.

La plage au sable doré de St Augustine Beach avec sa longue jetée et ses restaurants à proximité plaira davantage aux familles. En raison de ses vagues constantes, elle attire également les surfeurs. Sachez aussi qu’il est possible de conduire sur la plage à certains endroits bien délimités. Un peu au sud se trouve la belle plage de Crescent Beach au sable blanc, doux comme de la farine. Là encore, la conduite est permise à quelques endroits bien précis de la plage.

Vilano Beach, au nord est populaire auprès des surfeurs, mais également parce qu’on peut y ramasser des dents de requins préhistoriques.

Si vous aimez les plages vierges aux milliers de coquillages, rendez-vous encore plus au nord au GTM Research Reserve (Guana Tolomato Matanzas National Estuarine Research Reserve). Le paysage est absolument remarquable, car on y retrouve les plus hautes dunes de l’État.

Où manger

Le Cafe Alcazar installé dans l’ancienne gigantesque piscine de l’Hôtel Alcazar, eh oui ! (devenu le Lightner Museum) mérite qu’on s’y attarde. Ouvert uniquement pour le lunch, il propose un menu varié dans un décor raffiné. Un autre arrêt obligatoire est le restaurant Catch 27. On y sert les meilleurs produits de la mer en ville dans une ambiance fort chouette. Sur Aviles, la plus vieille rue des États-Unis, arrêtez-vous chez Peace Pie pour goûter à leurs célèbres sandwichs à la crème glacée. Divins ! Profitez-en pour arpenter l’étroite rue et découvrir ses nombreux petits commerces. Pour sa part, The Hyppo Gourmet Ice Pops sur Charlotte Street pas très loin, sert d’excellents bâtonnets glacés aux parfums étonnants et variés.

Envie de manger au bord de l’eau ? Traversez alors le pont des Lions pour vous rendre au Conch House Marina Resort à 10 minutes de la vieille ville. Ses huttes de style tiki et son atmosphère tropicale vous séduiront. De plus, son menu inspiré de la cuisine des Caraïbes vous semblera bien alléchant.

Si vous êtes un foodie dans l’âme, pourquoi ne pas opter pour une visite guidée à pied ou en voiturette suggérée par l’entreprise The Tasting Tours. Accompagné d’un guide sympathique, vous découvrirez les bonnes tables de la vieille ville. Comme le Floridian, un restaurant branché dont le menu très sudiste est élaboré à partir de produits locaux, ou encore le pub irlandais Barley Republic réputé pour ses Fish and Chips et ses bières artisanales. Envie de desserts ? Laissez-vous tenter par les meilleures pâtisseries de la région chez Chocolattes !

Quoi faire ?

Photo courtoisie, Marie Poupart

À court de temps pour découvrir les principaux points d’intérêt de la ville ? Montez à bord des tramways de la Old Town Trolley Tours St Augustine. Au gré des commentaires d’un chauffeur-guide, vous découvrirez en 90 minutes, les nombreux attraits touristiques de la ville, en plus d’en connaître davantage sur son histoire. Bien sûr, tous les détenteurs de billets peuvent monter et descendre comme bon leur semble aux différents points d’intérêt de la ville. En chemin, portez une attention particulière à la Magnolia Avenue, l’une des plus belles rues de toute la Floride avec ses grands chênes dont les branches s’entrecroisent au milieu de la route.

Parmi les nombreux attraits touristiques de St Augustine, voici nos incontournables :

Castillo San Marcos

La visite de la ville ne se fait pas sans un arrêt au Castillo de San Marcos, face à la rivière Matanzas. Il s’agit d’une impressionnante forteresse en maçonnerie — la plus vieille de tout le pays — faite de coraux et de coquillages concassés. Elle fut construite par les Espagnols en 1695 afin de les protéger contre les attaques des Français et des Anglais (l’Espagne a cédé la Floride aux États-Unis en 1821). Il est donc possible de faire une visite des lieux, commentée par des guides en uniformes coloniaux. Pour une reconstitution de la vie de l’époque avec des personnages costumés, ne manquez pas non plus sur St George Street, le Colonial Quarter. Se trouve également sur la même rue, principale artère de la vieille ville, la Oldest Wooden School House, une école construite aux environs de 1716.

Flagler College

Ce magnifique édifice de style renaissance espagnole et datant des années 1880 était anciennement un hôtel (Ponce de Leon Hotel) qu’avait fait construire le riche homme d’affaires Henri Flagler. Aujourd’hui une université (cet édifice sert entre autres de résidence pour les étudiantes), on le visite pour son décor somptueux, son hall d’entrée et ses vitraux Tiffany.

Lightner Museum

Cet ancien hôtel de luxe de style néo-renaissance espagnole (Alcazar Hotel, également construit par Henry Flagler en 1888) avec sa jolie cour intérieure a été converti en musée captivant. On y trouve, entre autres, des coffres et des pièces d’or provenant d’épaves du XVII siècle et des vitraux signés Tiffany. Son salon de musique avec ses boîtes musicales antiques est aussi fort apprécié.

Le phare de St Augustine

Pour une vue imprenable sur la ville de St Augustine et les environs, montez les 219 marches du phare de St Augustine datant de 1874 à Anastasia Island.

Visite à bord du Victoria 111

Cette croisière scénique de 1 h 15 sur une grande embarcation de style ponton est une excellente façon de découvrir la baie de Matanzas. En chemin, vous pourrez, entre autres, admirer le célèbre pont des Lions, le Castillo San Marcos Natio et au loin, apercevoir le phare de St Augustine. La balade est particulièrement agréable au coucher de soleil, et si vous êtes chanceux, les dauphins se joindront à vous...

Fountain of Youth Archeological Park

Pas très loin de la vieille ville se trouve le parc archéologique Fountain of Youth qui attire des milliers de touristes chaque année. C’est ici, dans ce lieu mythique, devenu un parc archéologique, que l’explorateur espagnol Juan Ponce de León aurait découvert en 1513, la Fontaine de Jouvence pouvant prétendument procurer la jeunesse éternelle. On peut toujours s’abreuver à l’eau de cette source, mais attention, elle a un goût de souffre.

Bon à savoir

Aux Fêtes, St Augustine se transforme en vrai village de Noël grâce à sa traditionnelle Nuit des Lumières (Night of Lights) qui débute quelques jours avant l’Action de grâce américaine, la Thanksgiving, et qui se termine au début du mois de février. Chaque année, trois millions de lumières blanches éclairent la cité. En plus de plusieurs résidences privées, le pont des Lions, les musées, les hôtels et les bâtiments historiques brillent alors de tous leurs feux. Un spectacle féerique !

Pour plus d’information : floridashistoriccoast.com