À la prochaine fois

Laval Provencher et Nap Gariépy, présentateurs et organisateurs du Salon Info-Canin 2020, n’ont pas vraiment eu le choix.

À la suite du décret du gouvernement du Québec demandant l’annulation de tout événement public organisé de plus de 250 personnes à l’intérieur d’un lieu public, les deux hommes, en étroite collaboration avec Fleur de Lys centre commercial, ont pris la décision de suspendre le Salon Info-Canin qui était prévu à Fleur de Lys. Les 70 exposants, dont évidemment des éleveurs, mais aussi des spécialistes sur le comportement et l’éducation des chiens, l’alimentation, le toilettage, la pension, les promenades de chiens, qui n’attendaient que le signal de départ, sont évidemment déçus de la tournure des événements. Ils promettent de revenir lorsque la situation

le permettra.

Lors de la relâche 2020 au Musée de la civilisation, Nicolas Fleury, chef — Relations avec le milieu Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches chez Hydro-Québec, Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation, et Claude Choquette, président de la Fondation du Musée (photo), ont pris le temps de se joindre à un groupe d’enfants accueillis en VIP pour échanger et partager leurs impressions. Les trois gestionnaires se sont dits persuadés qu’une seule visite au Musée peut faire une différence dans le cheminement des enfants, et qu’il est impératif que le plus grand nombre d’entre eux puisse avoir accès à ce lieu culturel, peu importe le milieu d’où il vient.

25 ans

Claudia Corriveau, originaire de Saint-Anselme (Bellechasse), célébrera demain son 25e anniversaire de naissance. Détentrice d’une technique juridique, Claudia travaille présentement à la Ville de Québec. Aux dires de ses proches et de ses collègues de travail, son sourire, son entregent, sa grande curiosité et sa générosité font d’elle une personne d’exception. Bonne fête Claudia.

Accords mets/vins

Rencontré jeudi dernier au Salon plein air, chasse, pêche, camping au Centre de foires de Québec, Julien Cabana, chroniqueur chasse et pêche au Journal de Québec, était sur place pour jaser avec les visiteurs et leur présenter son livre De la nature à votre assiette. Julien se retrouve sur la photo en compagnie de Maryse Turcotte, de la Vallée Bleue, jeune entreprise familiale de Val-Alain, qui a choisi la culture du petit fruit comme moyen d’exploiter le potentiel de ses terres. Elle présente à Julien L’Atokmix, une liqueur de canneberges incontournable dans la cuisine et qui se marie bien avec plusieurs recettes du livre.

Anniversaires

Joël Godin (photo), député conservateur de Portneuf—Jacques-Cartier, 55 ans... Prince Albert de Monaco, 2e enfant du prince Rainier et de la princesse Grace, 62 ans... Gaëtan Bonnelly, du quartier Les Saules à Québec, 69 ans... Jacques Langlois, ex-PDG de la Commission de la Capitale-Nationale, 72 ans... Billy Crystal, acteur et comédien américain, 72 ans... Pierre St-Amand, ex-professeur d’éducation physique (cégep Garneau)... Michael Caine, acteur britannique, 87 ans.

Disparus

Le 14 mars 2019. Charlie Whiting (photo), 66 ans, directeur britannique de course de la Formule 1... 2018. Stephen Hawking, 76 ans, astrophysicien britannique devenu une célébrité pour ses travaux sur l’Univers qu’il scrutait depuis son fauteuil roulant... 2017. Yelena Naimushina, 52 ans, gymnaste artistique féminine soviétique puis russe, championne olympique aux Jeux olympiques d’été de 1980... 2016. Peter Maxwell Davies, 81 ans, compositeur et chef d’orchestre britannique... 2014. Jacques Thibault, 72 ans, photographe (Jac Tibo) et directeur photo pendant de nombreuses années (1969-1984) au Journal de Québec... 2010. Peter Graves, 83 ans, célèbre chef dans la série télévisée Mission Impossible... 2009. Alain Bashung, 61 ans, chanteur français... 2008. Gabriel Labbé, 66 ans, compositeur, harmoniciste et folkloriste né à Rimouski... 2001. Jean Besré, 64 ans, comédien québécois... 1988. Raymond Laplante, annonceur de Radio-Canada... 1984. Maurice Beaupré, 77 ans, comédien et acteur.