BÉDARD, Irène



Est décédée au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, centre d'Hébergement St-François, le 7 mars 2020, à l'âge de 95 ans et 6 mois, Mme Irène Bédard, épouse de feu M. Marcel Déry demeurant à Chicoutimi. La famille accueillera les parents et amis à la Résidence funéraireLes heures d'accueil sont: le vendredi 20 mars 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h.le salon sera ouvert à compter de 9hElle était la fille de: feu M. Joseph Bédard et de feu dame Marie-Anne Bédard. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Micheline Déry (feu Yves Racine), Colette, feu Claude (Martine Ménard), Hélène, Richard (Hélène Bouchard), Denise Corriveau (Richard Simard); ses petits-enfants: Julie, Marie-Ève, Sara, Éric, Sylvain, Annie, Patrice, Karen, Mélanie, Karl, Martin, Caroline; et ses 19 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Paul Bédard (Rita Brassard), feu Georges (Céline Chénier), feu Rita, Raymonde (feu James Guilmore), Cécile (feu Thomas Alexiou), feu Suzanne. Elle était la belle-sœur de: feu Germaine Déry (feu Philippe Bourbeau, feu Omer Lépine), feu Bernadette (feu Ferdinand Paquet), feu Maurice (feu Gabrielle Baker), feu Rosaire (feu Florendy Perron), feu Léopold (feu Janette Bédard), feu Lorenzo (feu Rachelle Genois), feu Jeanne d'Arc (feu Georgette Couillard), feu Marguerite(feu Armand Lortie), feu Armand (feu Bérangère Renaud), feu Thérèse (feu Jean-Marie Breton). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Elle a été membre du mouvement Cursilliste pendant de nombreuses années. La famille remercie le personnel du Foyer St-François pour leur dévouement, leur gentillesse, leur professionnalisme et les bons soins prodigués à Mme Bédard. Pour ceux et celles qui le désirent, une personne bénévole de Palli-Aide sera présente au salon afin de recueillir vos dons. Pour démontrer votre soutien à la famille de Mme Bédard et partager un souvenir, rendez-vous sur le site www.graveletfilschicoutimi.com