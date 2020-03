Coronavirus: il y aurait peu de risques pour les femmes enceintes

La pandémie de la COVID-19 crée des inquiétudes chez plusieurs, notamment chez les femmes enceintes ou celles qui allaitent, mais il semble que les données disponibles ne soient pas alarmantes.

Il y a peu de données à ce sujet, a mentionné la pharmacienne Diane Lamarre, à l’antenne de LCN, samedi, soulignant toutefois qu’elles sont rassurantes.

«Nous avons peu de données encore à ce sujet. On n’a pas vu de lien entre des séquelles pour l’enfant ou des complications chez la femme enceinte jusqu’à maintenant. Donc, on y va avec prudence avec ces affirmations-là, mais pour l’instant, c’est rassurant», a expliqué Mme Lamarre.

