Coronavirus: la FADOQ est d’accord avec le confinement des 70 ans et plus

Le réseau FADOQ, le plus important regroupement de personnes âgées du Québec, est d’accord avec la recommandation du gouvernement Legault, qui demande aux gens de 70 ans et plus d’éviter le plus possible de sortir de leur maison.

«Même s'il s'agit d'une mesure contraignante et qu'elle pourrait durer quelques semaines, il ne faut toutefois pas oublier que cette demande a pour objectif de nous protéger et de freiner la propagation du nouveau coronavirus», a commenté samedi la présidente du réseau, Gisèle Tassé-Goodman, par communiqué.

Consciente que cette situation de confinement peut susciter de l’angoisse chez plusieurs aînés, la Fédération de l’âge d’or du Québec recommande aux personnes de 70 ans et plus d’utiliser le téléphone et les autres technologies pour communiquer avec leurs proches.

Dans les derniers jours, à cause de la crise de la COVID-19, la FADOQ avait déjà demandé aux organismes membres d’annuler toutes leurs activités.

