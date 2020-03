Coronavirus: les Yankees gardent le moral et la motivation

Bien que le baseball majeur ait donné la permission à ses joueurs de rentrer à la maison après l’annulation du calendrier préparatoire, les Yankees de New York ont choisi de rester ensemble, dans la région de Tampa, pour poursuivre l’entraînement.

D’ici la reprise des activités, qui ont été interrompues, jeudi, en raison de la pandémie de coronavirus, les joueurs des Yankees participeront à des pratiques informelles au Complexe George M. Steinbrenner Field. Ils en ont décidé ainsi lors d’un vote d’équipe tenu vendredi.

Une première séance d’entraînement était d’ailleurs au programme, samedi.

«Nous aurons une chance de gagner la Série mondiale (cette année). On veut être prêts à saisir cette opportunité», a indiqué le lanceur Zack Britton, qui est le représentant des joueurs des Yankees, au site web MLB.com.

«Les gars ne paniquent pas avec la situation. Nous comprenons que c’est sérieux, mais l’organisation a une tonne de ressources dans la région. Nous sentons c’est une bonne chose d’être ici.»

Installations accessibles

Le propriétaire principal des Yankees, Hal Steinbrenner, a assuré aux joueurs que les installations leur seraient accessibles pendant la pause.

«Les joueurs ont été fantastiques, a dit le directeur général de la formation Brian Cashman. Il n’y a pas de scénario préétabli pour ce genre de situations. On est devant l’inconnu et il y a plusieurs suggestions réellement cool pour y faire face. Il y a beaucoup de collaboration. Nous tentons d’identifier les meilleures options pour la suite, mais nous comprenons tous que nous devrons faire des compromis, être compréhensifs, et faire preuve de compassion.»

Rester actifs

D’autres joueurs du baseball majeur comptent rester actifs pendant la suspension des activités et trouvent des idées intéressantes pour y parvenir.

C’est le cas des lanceurs des Reds de Cincinnati Trevor Bauer et David Carpenter qui tentent d’organiser un match amical en Arizona. Carpenter a lancé l’idée sur Twitter, qui a plu à Bauer. Ce dernier a élargi l’invitation à tous les joueurs des majeures et des mineures qui sont présentement en Arizona.

Parmi ceux qui ont démontré leur intérêt, il y a l’artilleur Mike Clevinger (Indians de Cleveland) et le voltigeur Tommy Pham (des Padres de San Diego).