Coronavirus: ouvert et fermé pour les deux prochaines semaines

Pour les deux prochaines semaines, la vie des Québécois est appelée à changer du tout au tout, et il est difficile de trouver des activités à faire à l’extérieur de la maison en raison de la pandémie de la COVID-19. Les autorités invitent la population à redoubler de prudence et il peut être difficile de s’y retrouver entre ce qui demeure ouvert et ce qui est fermé.

OUVERT

Les hôpitaux

Les CLSC

Les épiceries

Les pharmacies

Les commerces et centre commerciaux

Les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

Les restaurants

Les services de justice sont maintenus, mais seulement ce qui est essentiel

Les cinémas (mais la capacité a été diminuée pour respecter la consigne des 250 personnes)

Les églises, mais certaines messes sont annulées ou diffusées seulement en ligne

Le métro et les services de transport en commun

Les stations de ski

Les traversiers de la Société des traversiers du Québec, mais avec des horaires réduits pour les traverses Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis et Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

FERMÉ

Les CHSLD et autres résidences pour personnes âgées

Les écoles

Les cégeps

Les universités

Plusieurs bibliothèques, dont celles de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Plusieurs musées, dont les musées d'État

Les CPE, services de garde subventionnés, non subventionnés et en milieu familial

Plusieurs salles de spectacles et arénas

Les casinos, salles de jeux de Loto-Québec, bingo en réseau et Kinzo

Le Stade olympique, la Tour et le Centre sportif du Parc olympique

Les boutiques Apple

