COVID-19: les visites suspendues dans les établissements correctionnels fédéraux

OTTAWA – Le Service correctionnel du Canada (SCC) a annoncé samedi la suspension des visites du public aux détenus dans tous les établissements correctionnels fédéraux pour prévenir la propagation de la COVID-19.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Toutes les nouvelles sur la pandémie COVID-19

• À lire aussi: Les 24 stratégies de Québec pour sauver le plus de vies

Si le SCC précise qu’à «l'heure actuelle il n'y a aucun cas confirmé de la COVID-19» dans ses établissements, l’organisme fédéral va proposer d’autres options aux proches et aux amis des détenus pour leur permettre de rester en contact, comme des discussions par vidéoconférence et par téléphone.

«Nous demeurons en contact avec les autorités de santé publique. Nous réévaluerons la situation régulièrement et fournirons des mises à jour au fur et à mesure qu'elle évolue», a fait savoir le SCC, qui gère les pénitenciers fédéraux et autres établissements correctionnels.

Le SCC a assuré que son personnel avait les connaissances et l'expérience nécessaires pour traiter des cas de maladies infectieuses et respiratoires, en l’occurrence la COVID-19.