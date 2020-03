COVID-19: pas de panique! Il n’y a pas de pénurie en vue

Les tablettes vides dans les magasins d’alimentation peuvent donner une impression d’apocalypse, mais le premier ministre du Québec et les spécialistes s’entendent : il n’y a pas de pénurie à l’horizon.

« On ne prévoit aucune pénurie de nourriture », a affirmé François Legault, hier, lors de son point de presse sur l’état de la situation de la COVID-19 au Québec.

« Il ne faut pas avoir peur. Notre système d’approvisionnement, au Canada, est un des meilleurs au monde. [...] Si on arrive en magasin et que des tablettes sont vides, elles seront remplies pour le lendemain », a affirmé Jean-François Belleau, directeur des relations publiques et gouvernementales (Québec) du Conseil canadien du commerce de détail.

« Ce qu’on risque de voir apparaître bientôt, par contre, ce sont des commerces qui limitent la quantité d’un même produit qu’un client peut acheter », a prévenu le professeur en agroalimentaire de l’Université Dalhousie Sylvain Charlebois, qui ne prévoit pas de pénurie non plus. Certains commerces ont d’ailleurs déjà commencé à le faire.

Les géants s’adapteront

Pour leur part, les géants de l’alimentation ont commencé à revoir leur système d’approvisionnement.

Selon le président du Conseil canadien du commerce de détail – Québec, Marc Fortin, les enseignes Metro, Sobeys et Loblaw prévoient de s’adapter à cette situation au cours des prochains jours.

Certaines succursales où les besoins sont plus urgents pourraient être priorisées pour des livraisons de denrées.

M. Fortin ne cache pas que certains produits pourraient toutefois prendre plus de temps avant de se retrouver de nouveau sur les tablettes. Il rappelle que les réserves des compagnies ont récemment été impactées par le blocus ferroviaire.

Ce dernier précise qu’il n’est pas question de fermer des supermarchés au Québec et il assure que les provisions dans les entrepôts des géants de l’alimentation sont encore assez élevées pour répondre à la demande.

« De notre mieux »

Du côté de Walmart, la direction du détaillant mentionne au Journal faire son possible pour remplir les tablettes de ses magasins.

« Nous faisons de notre mieux pour continuer à approvisionner nos succursales en produits que nos clients recherchent en ce moment, soit les désinfectants à mains, les produits de papier, les produits nettoyants et les denrées non périssables », a répondu, dans un courriel, Steeve Azoulay, porte-parole de Walmart Canada.

Le géant Costco n’a pas retourné les demandes d’entrevue du Journal.