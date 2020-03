MASSICOTTE PARENT, Andrée



Aux Jardins du Haut St-Laurent, le 12 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Andrée Massicotte, épouse de feu monsieur Guy Parent. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Elle était la fille de feu monsieur Albini Massicotte et de feu madame Jeanne Boutet. Madame Massicotte laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Sylvie Allard), Jean (Murielle Parent) et Michel (Diane Gingras); ses petits-enfants: François et Stéphanie (Lee Kiley), Marylise (Éric Laflamme) et Gabriel, les fils de Murielle: Jean-Philippe Rochette (Stéphanie Gingras-Lord) et François Rochette (Kim Veillette); ses arrière-petits-enfants: Ludovic, Antoine, Arnaud, Raphaëlle et Madeleine; ses beaux-frères et sa belle-sœur: Georges Plante (feu Jeannine Massicotte), Ruth Bolduc (feu Jacques Massicotte) et Alain Lévesque (feu Claire Parent); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était aussi la mère de feu Louise Parent. Un remerciement spécial au personnel des Jardins du Haut St-Laurent pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut St-Laurent et Côté-Jardins 4770, rue St-Félix, St- Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0K9 téléphone : 418-780-8179 Courriel : info@fondationjhsl-cj.ca. La direction des funérailles sera confiée à la maison