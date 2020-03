Débat et primaires démocrates: la COVID-19 change la donne

Comme il se doit en pareilles circonstances, l’attention des médias est d’abord tournée vers la réponse des autorités à la propagation des virus.

Les Américains sont priés d’adopter plusieurs mesures et ils apprennent à se passer de divertissements comme le sport professionnel et les salles de spectacle. Pour une période indéterminée, ils étudieront ou travailleront de manière différente en évitant les regroupements importants. Tout c’est le cas pour nous, la gestion de la pandémie exige de petits et de grands sacrifices.

Au-delà des retombées sur la santé et sur l’économie, la propagation de la COVID-19 survient en pleine campagne électorale. Déjà tous les projecteurs sont braqués sur le président dont on analyse les moindres gestes, déclarations et décisions. Privé des rassemblements où il est au sommet de sa forme et de sa motivation, Donald Trump doit revoir sa stratégie de communication. S’il peut encore recourir aux réseaux sociaux, il doit aussi s’en remettre un peu plus à l’image qu’il projette dans les médias traditionnels.

Chez les démocrates, le virus oblige également candidats et stratèges à de nombreux ajustements. Vous savez probablement déjà qu’un premier état, la Louisiane, a reporté le vote de la primaire au mois de juin. Au moment d’écrire ce billet, les quatre états qui doivent se prononcer mardi prochain maintiennent le cap.

Même si on vote mardi, bien des doutes subsistent sur le taux de participation et les effets sur la manière dont on mène une campagne dans de telles conditions. Des électeurs ont peur, il n’y a plus de rassemblement, on s’inquiète pour les deux septuagénaires dans la course parce qu’ils sont tous les deux dans une tranche d’âge plus à risque et l’armée de volontaires et de travailleurs d’élection sont exposés à des risques accrus.

Les équipes s’interdisent maintenant le porte-à-porte, elles limitent les déplacements et s’en remettent de plus en plus aux publicités ou aux interventions télévisuelles. Bernie Sanders, qui compte lui aussi sur des rassemblements très animés et passionnés, est peut-être celui qui doit sacrifier le plus à ce chapitre. Comment gère-t-on une campagne «sans contact» (no=touch campaign)? Nous sommes en terrain inconnu et bien malin celui ou celle qui peut prédire les retombées ou les résultats.

Et puis, il y a le débat de demain soir. On a préféré éviter un déplacement et on a relocalisé l’événement. Les deux candidats s’affronteront à Washington plutôt qu’à Phoenix. Il n’y aura pas de public dans la salle et un membre de l’équipe de modérateurs s’est retiré par mesure préventive. Jorge Ramos a été exposé au virus et préfère s’abstenir.

Le défi auquel s’attaquent Biden et Sanders est de taille. Tout en se démarquant l’un de l’autre, ils doivent prouver qu’ils sont supérieurs au président actuel pour gérer une situation de crise. Joe Biden se comporte déjà comme s’il était le président et son expérience à la vice-présidence pourrait le servir. Il devra cependant se méfier d’un Sanders qui n’a plus rien à perdre et dont la préparation est toujours méticuleuse.

Le sénateur du Vermont trébuche rarement comme c’est le cas pour Biden et la santé est son domaine de prédilection. Il lui sera peut-être plus facile de vendre une couverture universelle de soins de santé dans un contexte de crise où nous savons déjà que tous et toutes ne luttent pas à armes égales.

Il y a quelques jours, j’aurais parié beaucoup sur une victoire de Joe Biden dans la course démocrate et je crois toujours qu’il est largement favori, mais ce débat pourrait bien faire basculer le momentum et permettre à Bernie de se relever. Quand une population est inquiète, elle cherche d’abord un meneur rassurant et moins un politicien. À ce jeu, qui projette la meilleure image?

Nous ne sommes pas au bout de nos surprises dans cette campagne et l’évolution de la propagation pourrait inciter d’autres états à imiter la Louisiane. J’aurai sans doute l’occasion de revenir sur le sujet, mais les enjeux pour l’élection présidentielle et la démocratie américaine sont importants.