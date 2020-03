LAGRANGE, Thérèse



À l'Hôpital St-Sacrement, le 11 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Thérèse Lagrange, épouse de feu monsieur Paul Perreault. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 12h30. Elle laisse dans le deuil son fils feu Dany Perreault; sa sœur Murielle Lagrange Caron (Gilles Caron), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont Winney Lévesque et Jeannette April Archambault. La famille tient particulièrement à remercier tout le personnel de l'hôpital Saint-Sacrement et celui de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, (418) 683-8666.