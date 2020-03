[EN DIRECT] Le Québec en état d’urgence sanitaire

Québec décrète l’état d’urgence sanitaire, qui lui donne des pouvoirs élargis pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

« Il faut mettre de côté les règles ordinaires pour aller plus vite. On a déclaré l’urgence sanitaire sur tout le territoire », a déclaré le premier ministre François Legault samedi.

Il a également :

Demandé aux Québécois de plus de 70 ans et aux personnes immunodéficientes de rester à la maison ;

Interdit les visites dans les hôpitaux, dans les ressources intermédiaires, les CHSLD et dans les résidences privées pour aînées;

Demandé aux Québécois de renoncer à leurs voyages ;

Recommandé aux snowbirds en Floride de rentrer au Québec;

Demandé un report des négociations dans la fonction publique;

Commencer à délester les chirurgies non urgentes pour libérer des lits et des ventilateurs nécessaires pour soigner les patients hospitalisés en raison de la Covid-19;

Demandé aux infirmières à la retraite de venir prêter main-forte dans la lutte au coronavirus.

Isolement forcée de quartiers ou de villes, fermeture de lieu de rassemblement, signature de contrats sans appel d’offres, téléconsultation entre médecins et patients, rapatrier des infirmières retraitées, réquisitions d’effectifs d’autres ministères, construction accélérée d’ouvrages ou d’installations à des fins sanitaires, la loi sur la santé publique du Québec donne de larges pouvoirs au gouvernement en cas d’urgence sanitaire.

François Legault demande à toutes les personnes au Québec qui ont 70 ans ou plus de ne pas sortir de chez elles. « J’annonce que toutes les visites dans les CHSLD et les hôpitaux sont interdites. On veut limiter les risques de contagion », a-t-il dit.

Il demande également aux Québécois à renoncer à leurs voyages. Les gens infectés proviennent des États-Unis, de la France, de l’Italie, de la République dominicaine, de l’Inde, et des bateaux de croisière.

Il peut dorénavant :

Ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d’une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s’il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés ; Ordonner la fermeture des établissements d’enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement ; Ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s’il s’agit d’un renseignement personnel, d’un document ou d’un renseignement confidentiel ; Interdire l’accès à tout ou partie du territoire concerné ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, pour le temps nécessaire, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité ; Ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d’installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et de services sociaux ; Requérir l’aide de tout ministère ou organisme en mesure d’assister les effectifs déployés ; Faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires ; Ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution de ces pouvoirs.

