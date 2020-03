Épidémie, mode d’emploi

Le Québec inc. a été contraint de s’adapter à mesure que progresse l’épidémie de COVID-19. Après avoir annoncé des premières directives fin février, multinationales et PME resserrent leurs politiques les unes après les autres depuis le début de la semaine.

L’UQAM interdit les voyages

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Les établissements collégiaux et universitaires ne sont pas en reste. Mercredi, les nouveaux échanges étudiants et les écoles d’été ont été suspendus. Les activités académiques et les déplacements à l’étranger ont aussi été suspendus, pour le personnel et les étudiants. En fait, ce sont tous les déplacements à l’étranger qui sont « fortement déconseillés, et ce, quelle que soit la destination », selon un site spécial. « Les déplacements non essentiels au Canada » sont également déconseillés. « L’Université n’assumera aucune responsabilité pour des frais de voyage engagés à compter du 11 mars 2020. »

LE CAS CGI

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Ayant plusieurs dizaines de bureaux dans le monde, CGI permet à chacun d’entre eux « de s’adapter rapidement à la réalité locale et aux recommandations des gouvernements locaux », explique le porte-parole Sébastien Barangé. Un comité de la haute direction se réunit quotidiennement. Les voyages vers certaines destinations « ont été bannis, et nous recommandons d’éviter tout voyage international ou tout rassemblement », dit-il.

La PME Reflector nage en terrain inconnu

Photo Philippe Orfali

Le télétravail, c’est bien... mais ce n’est pas tout le monde qui peut le pratiquer. Parlez-en à Alexandre Amancio, PDG de Reflector, une boîte montréalaise qui crée des univers multi-plates-formes utilisés tant dans des films, des séries, des jeux vidéo, des romans que des bandes dessinées. L’entreprise avait misé gros sur le festival SXSW, annulé cette semaine. « Nos auteurs peuvent travailler de la maison, mais c’est plus compliqué pour la production vidéo. Et il n’y a pas que l’aspect technologique, mais aussi la logistique : comment faire pour que 100 personnes travaillent sur un même projet à distance simultanément ? » Comme partout ailleurs, les collègues présentant des symptômes sont invités à rester à la maison, tout comme ceux ayant fait des voyages.

La Caisse de dépôtferme tous ses bureaux

Photo Martin Alarie

Finis les voyages d’affaires et les rencontres jusqu’à nouvel ordre. Dans un premier temps, le mois dernier, la Caisse refusait l’accès à ses bureaux à toute personne ayant visité certaines régions de la Chine. Les mesures ont été intensifiées pour limiter les voyages à l’étranger. Puis cette semaine, elle a officiellement demandé à son personnel d’annuler les déplacements d’affaires dans les zones les plus touchées. Maintenant, tous les voyages sans exception sont interdits. De plus, le télétravail est implanté pour tous les employés à compter de lundi, « à l’exception de quelques fonctions opérationnelles critiques ». La Caisse emploie quelque 1100 personnes, dont près de 130 à l’étranger. « Comme investisseur, nous suivons évidemment de près les impacts de ce virus sur l’économie mondiale et nos actifs en portefeuille », ajoute un porte-parole.

Les assemblées d’actionnairesentrent (enfin) dans l’ère numérique

Photo PIerre-Paul Poulin

L’épidémie survient en pleine période des assemblées générales annuelles des entreprises. Alors qu’aux environs de mars et avril la plupart des grandes compagnies tiennent leur rendez-vous annuel dans de grands hôtels ou centres de congrès, elles se voient contraintes d’innover. Et ce, même si certaines d’entre elles s’opposaient auparavant farouchement à ce que cet événement réservé aux actionnaires soit diffusé sur internet. C’est le cas du Canadien National, coté à la Bourse de Toronto, et du Mouvement Desjardins. « La tenue d’une assemblée des actionnaires en ligne seulement minimise le risque sanitaire », note le CN, dont la rencontre aura lieu le 28 avril. Quant à Desjardins, une portion de l’AGA se tiendra sur le web le 28 mars, pour satisfaire à des exigences réglementaires. Les élections des membres du CA sont reportées à l’automne. « On est conscient des répercussions de cette décision, mais on a le devoir de prioriser la santé publique à nos mécanismes de gouvernance interne », a affirmé le PDG, Guy Cormier. Or, si cette nouvelle est généralement bien accueillie, certains groupes d’actionnaires craignent que cette façon de faire devienne permanente et nuise à leur capacité à exprimer leur mécontentement envers l’entreprise.