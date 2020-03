COSTIN, Jocelyne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 février 2020, à l'âge de 67 ans et 11 mois, est décédée dans la sérénité absolue Jocelyne Costin, fille de feu Marthe Lévesque et de feu Jean-Marie Costin.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 13 h 45.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie de Lévis. Elle laisse dans le deuil sa fille Julie Lacasse (Marc Gougeon), ses petits-enfants qu'elle aimait tant : Sarah-Maude et William Nadeau ainsi que Lola, le petit chien de la famille; ses frères et sœurs : Lise, feu André, Gysel, feu Pierre, Sylvie, Hélène (Yvon Charest), Martine (ainsi qu'une amie de longue date de la famille Marie-Josée Beaudoin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et tout particulièrement Dre Sarah Tremblay et Julie Corriveau (infirmière). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (département des soins palliatifs), téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.