Faut-il un architecte ou un ingénieur pour vos rénovations?

L’un est ingénieur, l’autre est architecte. Or, tous deux peuvent vous aider dans la planification et la réalisation de vos travaux de rénovation. Lequel faut-il choisir ?

• À lire aussi: Les «extras» peuvent coûter très cher... et pas juste à l’achat

L’ingénieur et l’architecte pratiquent des professions différentes, mais qui dans bien des cas comportent des similitudes. Il est donc normal de se questionner à savoir lequel il faut embaucher dans le cadre d’un projet de rénovation.

Pourquoi faire appel à un architecte ?

Pour des travaux d’envergure (par exemple une construction neuve ou l’ajout d’une section entière à votre maison), la contribution de l’architecte est souvent essentielle. Son travail consiste à réaliser les plans et à penser à chacun des détails esthétiques et fonctionnels de votre projet. De plus, il s’assure de mettre en applications toutes les normes du Code national du bâtiment ainsi que du zonage.

Pour tous travaux qui viennent modifier la façade du bâtiment, la municipalité exige normalement des plans d’archi-tecture avant de vous délivrer un permis de rénovation.

Un architecte ou un technologue en architecture ?

Pour faire réaliser des plans d’architecture, il y a deux possibilités : vous pouvez soit embaucher un architecte, soit embaucher un technologue en architecture.

L’architecte, qui a effectué des études supérieures, coûte plus cher (au moins le double du tarif du technologue). En contrepartie, il dispose d’une expertise idéale si vous recherchez style et accompagnement, par exemple dans le cas d’une maison de prestige ou d’une maison située dans un quartier patrimonial.

Toutefois, si vous êtes davantage du type fonctionnel, le technologue fera amplement l’affaire. Notez cependant que le technologue ne peut pas signer de plan pour des bâtiments commerciaux ni pour des projets résidentiels de plus de deux étages ou 3200 pieds carrés.

L’ingénieur, expert en structure

L’expertise de l’ingénieur gagnera à être mise à contribution lorsque les travaux de rénovation entraînent des contraintes mécaniques et une modification de la structure de votre maison.

Par exemple, si vous souhaitez enlever un mur porteur, enlever une fenêtre pour installer une porte coulissante ou installer une terrasse sur le toit, il faudra faire appel à un ingénieur. De plus, si certains travaux devaient entrer en contradiction avec le Code national du bâtiment, l’ingénieur sera en mesure d’apporter des suggestions de dérogation à la municipalité.

En fin de compte, ce qu’il faut retenir, c’est que tant l’architecte que l’ingénieur peuvent prendre en charge la conception des plans et la gestion du projet de rénovation. De plus, dans plusieurs cas, leurs expertises respectives pourront être complémentaires. Toutefois, pour les travaux touchant aux fondations, à la charpente et aux systèmes électriques ou mécaniques, votre municipalité exigera probablement que vous fassiez appel à un ingénieur.

Ghislain Larochelle est un professionnel inscrit à l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi qu’à l’OACIQ.

Conseils