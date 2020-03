Guide pratique sur le Covid-19

Voici un guide pratique pour vous y retrouver parmi toutes les informations qui circulent sur le coronavirus (COVID-19). Le gouvernement met en place des mesures extraordinaires pour prévenir l’augmentation des cas de coronavirus et chaque citoyen est appelé à collaborer. La prévention est notre meilleure alliée. Voici donc une série de gestes simples qui feront la différence et qui vous aideront à prendre les bonnes décisions pour vous et votre famille.

Quoi prévoir s’il faut vous isoler pendant 14 jours

Photo Fotolia

Si vous devez vous placer en quarantaine volontaire, pas besoin de paniquer. Un peu d’organisation et de préparation suffisent.

► Cliquez ici pour l'article.

Quoi faire pour se protéger

Photomontage

Les autorités sanitaires sont formelles : la collaboration de tous sera nécessaire pour endiguer l’éclosion de la COVID-19 sur le territoire québécois.

► Cliquez ici pour l'article.

Débusquer les mythes sur le coronavirus

Photo AFP

Alors que la crise s’aggrave, Le Journal sépare le vrai du faux et vous présente ce que l’on sait sur le virus qui fait trembler le monde.

► Cliquez ici pour consulter l'article.

Comment expliquer la COVID-19 aux enfants ?

Photo Adobe Stock

La crise de la COVID-19 peut entrer dans l’imaginaire des enfants et les rendre très anxieux. Les parents ont un rôle important à jouer afin de les aider à mieux comprendre ce phénomène, et ainsi leur permettre de mieux gérer et atténuer leur anxiété.

► Cliquez ici pour consulter l'article.