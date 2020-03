Jeu questionnaire: À vous de jouer

La saison 2005-2006 avait vu cinq joueurs atteindre ce plateau : Jonathan Cheechoo (56), Jaromir Jagr (54), Alex Ovechkin (52), Ilya Kovalchuk (52) et Dany Heatley (50).

Question #3

Evander Kane est en voie de connaître une deuxième campagne consécutive de 30 buts en plus de dominer la LNH pour les minutes de pénalités. Quel est le dernier joueur avant lui à marquer 30 filets en plus d’être le plus puni du circuit ?