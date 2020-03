La collectivité doit primer sur l’individualité

De véritables scènes de fin du monde se sont déroulées dans les supermarchés et Costco de la province depuis hier. Et je n’en suis pas encore revenue de voir #les gens s’insulter, se pousser et s’avancer dans les allées, à la recherche du dernier rouleau de papier de toilette disponible.

C’est vraiment l’apothéose de la culture du «moi je». On ne pense qu’à son petit nombril. Après moi, le déluge. C’est dans la crise qu’on reconnaît un vrai chef, écrivait mon collègue Joseph Facal ce matin. Eh bien! J’aurais envie de dire que c’est en temps de crise que la nature humaine se révèle.

Cependant, ridiculiser les gens qui font des provisions de papier de toilette est un peu trop facile. L’écrivaine et philosophie Véronique Grenier a eu cette réflexion très intéressante à propos de notre propension au stockage. Sur sa page Facebook, elle a souligné que devant quelque chose d’incontrôlable, comme une pandémie, on a bien peu de pouvoir. On ne peut rien faire concrètement, sauf se laver les mains peut-être et respecter les règles d’hygiène de base. Cela génère un fort sentiment d’impuissance qui se trouve apaisé par le stockage. Selon madame Grenier, acheter du papier cul serait alors un geste pour reprendre le contrôle sur une situation qui nous dépasse. «Une manière de se sentir autonome.» C’est loin d’être bête comme analyse.

Sauf que maintenant qu’on a dit ça, je pense qu’il est aussi primordial de ne pas se laisser envahir par ce sentiment de perte de contrôle. On a bien de la misère avec ça, nous les humains. On évolue sur cette planète, fermement convaincus que l'on contrôle les moindres aspects de l’espace social et de l’environnement. L’avancement de la médecine contribue aussi à nous maintenir dans cette illusion de contrôle. On est présentement en train d’expérimenter les limites de la civilisation et de la science. On réalise collectivement qu’un virus peut venir à bout d’un grand pan d’humanité...ce qui nous amène à acheter des centaines de cannes de sauce Esta.

On a beau faire des appels au calme et préciser qu’aucune pénurie alimentaire ne nous menace pour le moment, une tranche de la population semble avoir perdu toute rationalité. Il est bon de rappeler que si l’on vous recommande une quarantaine de 14 jours, vous devriez théoriquement acheter de la nourriture pour...14 jours. Pas pour 365. Vous n’avez pas besoin de 36 boîtes de pâtes et il y a de grandes chances pour qu’une bonne partie des aliments qui ont été achetés dans la frénésie du Covid-19 se ramassent aux vidanges dans quelques mois, voire même quelques années, car ils n’auront pas été consommés.

Alors, contrôlons-nous pour l’amour et ne cédons pas à la peur. Serons-nous obligés, comme dans certains commerces d’Europe, de rationner? Ce serait peut-être une bonne chose. «Tu as une famille de 4? c’est 48 rouleaux de papier et deux poulets. Tu reviendras dans deux semaines.»

Au lieu de faire des provisions en malade, mettons des initiatives de solidarité en place. Parce qu’en temps de crise, et même si cela semble contre nature, la collectivité doit primer sur l’individualité. C’est comme ça qu’on s’en sort. En ouvrant la porte à son prochain. Pas en lui fermant dans la face.