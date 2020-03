Le Cirque du Soleil suspend temporairement ses spectacles résidents à Las Vegas, soit Mystère, O, Zumanity, KÀ, The Beatles LOVE, Michael Jackson ONE, et Blue Man Group, à compter de dimanche.

L’entreprise a expliqué dans un communiqué en fin de soirée samedi que la décision a été prise «à la suite de l’annonce du report ou de l’annulation de plusieurs spectacles dans les derniers jours, et conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de favoriser les mesures d’éloignement social ainsi que l'escalade de la pandémie de coronavirus (COVID-19) [...]».

La durée de la suspension n'a pas été précisée.

Le Groupe Cirque du Soleil a indiqué que les billets achetés pour les représentations annulées seront automatiquement remboursés d’ici 30 jours et qu’une foire aux questions a été mise en ligne à www.cirquedusoleil.com/fr/faq/covid-19-rs.

Il y a quelques jours, le Cirque du Soleil avait pris d’autres mesures en lien avec les risques de propagation du coronavirus pour d’autres de ses spectacles à travers le monde.