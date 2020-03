Le sport: sans défense

Habituellement, quand ça ne tourne pas rond, quand la planète ou un pays traverse une crise importante, le sport devient un grand rassembleur.

Dans les stades, dans les amphithéâtres, sur le terrain, il permet aux gens d’oublier leurs soucis quotidiens, il leur donne l’occasion de passer dans un monde particulier.

Le sport fait oublier, l’instant d’une compétition, une crise économique ou encore une épidémie qui soulèvent de grandes inquiétudes.

Cette fois-ci, le sport est sans défense.

Il n’a pas les ressources pour « changer les idées » d’une planète attaquée de toutes parts. Il n’a plus les ressources pour tenir la main des amateurs et des téléspectateurs parce que l’impensable vient de leur servir un direct à la mâchoire.

Le sport est attaqué.

Et, il doit se ranger du côté d’une population en danger. Il doit contribuer en participant à une vaste opération pour stopper la propagation du coronavirus.

Quand va-t-il reprendre ses activités ? Personne ne le sait.

« J’hésite à parler d’une suspension, soulignait Gary Bettman, l’autre jour, lors d’un entretien avec un réseau américain. J’hésite parce que j’espère que nous pourrons retourner au boulot le plus rapidement possible. »

Le terme, une pause, est approprié dans les circonstances.

Pas vraiment le choix

Le commissaire du hockey a pris la décision de stopper les activités de la Ligue nationale après les événements qui ont marqué la NBA mercredi soir. Il fallait informer les propriétaires qui n’ont pas eu à voter, ils ont écouté et ils ont acquiescé sur-le-champ.

Bettman ne voulait pas se retrouver dans une situation où il aurait eu à prendre une telle décision parce qu’un patineur a été testé positif. Jusqu’à maintenant, aucun joueur de la Ligue nationale ne souffre du coronavirus.

Mieux vaut prévenir que guérir.

Cette décision s’imposait. Le hockey de la Ligue nationale devait exercer son leadership en contribuant à sa façon aux efforts déployés pour enrayer le virus. Bettman a aussi assuré qu’un bilan quotidien de la situation sera acheminé vers les 31 propriétaires.

Évidemment, cette décision entraînera plusieurs modifications aux activités de la Ligue, si jamais les activités reprennent leur cours, et ça, c’est loin d’être assuré.

On peut présumer que les propriétaires seront inondés par des suggestions provenant des hautes instances de la Ligue ; on impliquera également les directeurs généraux. Des spécialistes des statistiques avancées seront invités à jongler avec différentes formules.

Que fera-t-on quand le feu vert s’allumera ?

Une entreprise importante

Quand une entreprise génère des revenus de 5 milliards $, on peut difficilement éviter le sujet même en période de crise.

Parce que, éventuellement, les activités reprendront.

Que ce soit dans quelques semaines, dans deux mois, ou encore l’an prochain. Et, sur la table, il y aura des dossiers qui influenceront inévitablement les opérations de la Ligue.

Mais, pour l’instant, il n’y a qu’une priorité, celle de trouver un moyen pour freiner le virus.

Les questions demeureront à l’étude.

Comment composera-t-on avec le plafond salarial ?

Qui assumera le manque à gagner ?

Quelle formule utilisera-t-on pour les séries éliminatoires ?

Va-t-on compléter le calendrier régulier ?

Va-t-on poursuivre les activités jusqu’à la fin du mois de juillet ?

Autant de questions qui alimentent les discussions dans les bureaux des 31 concessions.

Les équipes et les décideurs tenteront de trouver une formule adéquate. On discutera chaque jour d’un protocole de retour au travail répondant aux attentes.

Par exemple, si la Ligue devait mettre un terme à la saison régulière et passer directement aux séries éliminatoires, comment déterminerait-on le classement final ? En observant un prorata des matchs gagnés et perdus et du nombre de matchs disputés ? Réduirait-on le nombre de matchs en séries éliminatoires, avec des séries trois de cinq plutôt que quatre de sept, mais en respectant la tradition voulant que la grande finale soit disputée selon les standards en vigueur présentement ?

Oserait-on adopter la formule de la Ligue danoise qui permettrait aux équipes de participer aux séries dans le cadre d’un tournoi à la ronde, les équipes s’affronteraient deux fois, à domicile et à l’étranger. Cependant, en se référant au classement de la dernière journée avant l’annulation de la saison, l’équipe de première place amorcerait le tournoi avec quatre points, l’équipe de deuxième place, avec trois points, celle de troisième place, avec deux points, et celle de quatrième place avec un point. On disputera le tournoi en accordant trois points pour une victoire à la régulière, deux points pour un gain en prolongation et un point pour l’équipe perdante.

D’autres hypothèses seront envisagées. Notamment, le scénario du quotidien

Daily Herald qui suggère qu’une formule pourrait permettre au Canadien de participer aux séries éliminatoires. Un laissez-passer pourrait être accordé aux quatre premières formations de chaque association et les équipes occupant les positions 5 à 12 se disputeraient une série trois de cinq. Selon le classement actuel, le Canadien affronterait au premier tour les Penguins de Pittsburgh.

D’un commun accord ?

Gary Bettman a bien pris soin de consulter l’Association des joueurs de la Ligue nationale avant d’annoncer officiellement que cette dernière prenait « une pause ».

Et les joueurs se sont rapidement rangés du côté du commissaire.

Mais hier, l’Association des patineurs devait consulter les 31 représentants des équipes afin d’élaborer un plan sur le protocole de retour au travail et surtout sur les retombées de l’arrêt de travail.

À l’agenda, le respect des contrats puisque les joueurs ont encore droit à trois versements, mais les équipes contesteront-elles, puisqu’elles perdront des revenus importants ?

Il en a été question hier, et les propriétaires ont assuré les joueurs qu’il n’y avait aucun problème...

Il est évident que les propriétaires encaisseront des pertes. Comme la plupart des entreprises à travers le monde d’ailleurs. Par contre, il n’y a pas de compromis pour la santé de la population.

Dans le contexte de la présente convention de travail, le manque à gagner doit être absorbé par les joueurs, via la désormais célèbre clause « escrow » qui est loin de faire l’unanimité chez les patineurs.

Va-t-on déposer la facture sur le bureau de l’AJLNH ?

Cette fois-ci les propriétaires devront se garder une petite gêne. Par ailleurs, il faut prévoir que les deux partenaires chercheront un plan pour créer un équilibre financier, et il ne serait pas étonnant que les deux clans s’entendent sur un nouveau plafond salarial.

Tout ce que Gary Bettman a déclaré, en Floride, lors de la réunion des directeurs généraux ne tient plus la route.