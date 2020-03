Les producteurs de papier de toilette s’emballent en Bourse

On assiste depuis quelques jours à une véritable ruée vers le papier de toilette chez plusieurs détaillants au Québec et ailleurs en Amérique du Nord, et ça n’est pas sans conséquence en Bourse. Le titre du plus important producteur de papier de toilette au pays, KP Tissue, a bondi hier de 9,45 % à la Bourse de Toronto. Depuis le début de l’année, il est en progression de 14 % alors que bien des titres sont enfoncés dans le rouge.

L’entreprise fabrique notamment les produits de marque Purex et Cashmere. Dans une entrevue accordée au Globe and Mail cette semaine, le grand patron de Kruger Products LP (reliée à KP Tissue), Dino Bianco, assurait que son entreprise fonctionnait à plein régime et disposait de tous les matériaux nécessaires pour l’instant pour la confection du papier.

Aux États-Unis aussi

D’anciennes lignes de production moins efficaces ont même été rouvertes pour répondre à la demande qui se serait accrue de 15 % à 25 %, selon Bianco.

« Mon coffre d’auto est plein de papier de toilette », confiait-il, assurant même en livrer à des amis et à des membres de sa famille.

Les producteurs de papier de toilette connaissent aussi une embellie aux États-Unis. Le producteur Kimberly-Clark bondissait de 9,9 % hier alors que Procter & Gamble gagnait 12 %.

Des médias ont diffusé des images de consommateurs partout en Amérique faisant l’achat de quantités astronomiques de papier de toilette dans la crainte des effets du coronavirus.